سرویس آذربایجان غربی- رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی از وقوع آتش‌سوزی در یک واحد سردخانه‌ای در جاده چی‌چست ارومیه خبر داد و گفت: این حادثه که بر اثر اشتعال مواد قابل اشتعال از جمله چسب ام‌دی‌اف رخ داد، یک فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش کردپرس، فرزین رضازاده افزود: در پی اعلام وقوع آتش‌سوزی در یک واحد سردخانه واقع در جاده دریا، محدوده سردخانه اروم‌تاک و نرسیده به مشک‌آباد، سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: پس از حضور نیروهای اورژانس در محل و با همکاری آتش‌نشانان، بررسی‌های اولیه نشان داد که یک نفر بر اثر شدت جراحات و سوختگی ناشی از حریق، پیش از رسیدن نیروهای امدادی یا در دقایق ابتدایی حادثه جان باخته است.

رییس اورژانس آذربایجان غربی ادامه داد: این حادثه همچنین یک مصدوم داشت که پس از دریافت خدمات درمانی اولیه و اقدامات پیش‌بیمارستانی در محل، برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شد.

رضازاده با تاکید بر ضرورت رعایت اصول و دستورالعمل‌های ایمنی در انبارها، سردخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی، خاطرنشان کرد: کارفرمایان و کارگران باید با استفاده از تجهیزات ایمنی استاندارد و رعایت نکات احتیاطی در نگهداری مواد قابل اشتعال، از وقوع حوادث مشابه و خسارت‌های جبران‌ناپذیر پیشگیری کنند.