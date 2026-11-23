سرویس آذربایجان غربی- صادق توکلی‌مهر، عضو شورای اسلامی شهر ارومیه، پیشنهاد داد یکی از خیابان‌های شهر به پاس شجاعت و فداکاری یوسف مرادی، به نام این نوجوان نام‌گذاری شود.

به گزارش کردپرس، صادق توکلی‌مهر، عضو شورای اسلامی شهر ارومیه، با اشاره به حادثه تلخ درگیری خیابانی روز گذشته اظهار کرد: یوسف با هدف دفاع از یک زن و پاسداری از کرامت انسانی وارد ماجرا شد و در این مسیر جان خود را از دست داد.

او تأکید کرد: نام‌گذاری یکی از خیابان‌های ارومیه به نام یوسف مرادی می‌تواند اقدامی برای زنده نگه‌داشتن یاد افرادی باشد که با مسئولیت‌پذیری اجتماعی و دفاع از ارزش‌های انسانی، برای امنیت و آرامش دیگران قدم برمی‌دارند.

در آخرین روز آبان ماه، یک نوجوان کُرد به نام یوسف در جریان تلاش برای نجات زنی که در ارومیه تحت خشونت در خیابان مورد ضرب‌وشتم یک مرد قرار گرفته بود، با ضربات چاقو به قتل رسید.

این زن در حالی که با گریه و زاری از مردم درخواست کمک می‌کرد، با دخالت یوسف و دو تن از دوستانش برای رهایی از دست مرد مهاجم مواجه شد.

متأسفانه در جریان این درگیری، مرد مهاجم با ضربات چاقو یوسف را به قتل رساند. همچنین دو تن از دوستان وی نیز مجروح شدند و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافتند.

قاتل یوسف در کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع حادثه، شناسایی و دستگیر شد/.