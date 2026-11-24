از مدرسه تا دانشگاه؛ پیوندی خلاقانه میان آموزش، تجربه و آینده نگری

سرویس کردستان - در روزگاری که آموزش بیش از هر زمان دیگری نیازمند عبور از مرزهای کلاس درس و پیوند با جهان واقعی دانش و تجربه است، ایجاد ارتباطی زنده و معنادار میان مدرسه و دانشگاه، اقدامی ارزشمند در مسیر تحول و غنی سازی نظام آموزشی به شمار می رود.

به گزارش کرد پرس، در همین راستا، جمعی از دانش آموزان رشته های ریاضی و علوم انسانی مدرسه غیرانتفاعی سپهر ایرانیان،به همت خانم سمیه مرادی از معلم مان این مدرسه و با همراه دکتر سعید خانی، در برنامه ای علمی و آشنایی محور، از بخش های مختلف دانشکده های علوم انسانی، علوم پایه، مهندسی، هنر و معماری بازدید کردند.

این برنامه را می توان فراتر از یک بازدید معمول آموزشی، گامی خلاقانه در جهت نزدیک کردن دو نهاد بنیادین تعلیم و تربیت، یعنی مدرسه و دانشگاه، ارزیابی کرد؛ اقدامی که با فراهم آوردن امکان مواجهه مستقیم دانش آموزان با محیط علمی دانشگاه، فرصت پیوند میان آموخته های نظری و تجربه عینی را فراهم می آورد.

بازدید از بخش آموزش، کتابخانه ماموستا هژار، کلاس های درس رشته های فلسفه و اقتصاد، دیدار و گفت وگو با استادان هیئت علمی و حضور در اتاق مدیریت دانشکده علوم انسانی، بخش هایی از این برنامه بود. همچنین آشنایی با فضاها و ظرفیت های آموزشی و تخصصی حوزه های علوم پایه، مهندسی، هنر و معماری، افق گسترده تری از تنوع رشته های دانشگاهی و امکان های پیش روی دانش آموزان را پیش روی آنان قرار داد.

اهمیت چنین تجربه ای را باید در فرصتی جست وجو کرد که برای دانش آموزان فراهم می شود تا دانشگاه را نه صرفاً به عنوان مقصدی در آینده، بلکه به مثابه زیست بومی برای اندیشیدن، پرسشگری، پژوهش و خلاقیت از نزدیک بشناسند. گفت وگو با استادان و مشاهده فضای واقعی آموزش عالی، می تواند در شکل گیری نگرشی عمیق تر نسبت به رشته های دانشگاهی و انتخاب آگاهانه تر مسیر تحصیلی مؤثر باشد.

از منظری کلان تر، چنین برنامه هایی یادآور این حقیقت اند که مدرسه و دانشگاه دو نهاد منفصل از یکدیگر نیستند؛ بلکه دو حلقه پیوسته از زنجیره پرورش سرمایه انسانی و توسعه فرهنگی و علمی جامعه اند. مدرسه با پرورش پرسش، انگیزه و استعداد، زمینه ساز ورود به جهان دانشگاهی است و دانشگاه با گشودن افق های تازه دانش و تجربه، می تواند در غنای فرایند یادگیری و تربیت نسل آینده نقش آفرینی کند.

بی تردید، گسترش این گونه تعاملات و تبدیل بازدیدهای علمی به برنامه هایی مستمر، هدفمند و دوسویه، می تواند الگویی مؤثر برای تقویت ارتباط میان آموزش عمومی و آموزش عالی باشد؛ الگویی که در آن، یادگیری از چارچوب کتاب و کلاس فراتر می رود و دانش آموز، آینده تحصیلی و حرفه ای خود را در پیوندی ملموس با جهان علم و اندیشه بازمی شناسد.

این بازدید را می توان نمونه ای شایسته از نگاه آینده نگر به آموزش دانست؛ نگاهی که باور دارد مسیر دانشگاه از مدرسه آغاز می شود و ساختن آینده علمی جامعه، نیازمند همکاری و هم افزایی این دو نهاد است.