تیم برنامه عمران ملل متحد (UNDP) از پارک ملی دریاچه بازدید کردند

به گزارش کردپرس، حجت جباری با اشاره به این بازدید اظهار کرد: این برنامه با حضور تیم برنامه عمران ملل متحد و همراهی رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌ها، رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه، رئیس اداره حیات‌وحش و جمعی از کارشناسان اداره‌کل انجام شد و طی آن آخرین وضعیت اکولوژیک دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری مورد بررسی میدانی قرار گرفت.



وی افزود: در جریان این بازدید، ضمن مشاهده شرایط فعلی دریاچه ارومیه، اقدامات انجام‌شده در طول سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری آن تشریح و ارزیابی شد و ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در حوزه حفاظت و احیای این زیست‌بوم‌ها مورد بررسی قرار گرفت.



مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ادامه داد: حضور میدانی کارشناسان و نمایندگان برنامه عمران ملل متحد در عرصه‌های طبیعی، فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات، بررسی نتایج اقدامات انجام‌شده و شناسایی زمینه‌های همکاری و هم‌افزایی بیشتر در اجرای برنامه‌های حفاظتی و احیایی فراهم می‌کند.



جباری تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و بین‌المللی در کنار توان کارشناسی و اجرایی موجود، می‌تواند به تقویت برنامه‌های حفاظت و احیای دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری و همچنین توسعه و تعمیم تجربیات موفق در سایر مناطق کشور کمک کند.