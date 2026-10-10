قاب زیبای ٣ دوقلوی همسان در یک دبستان بوکان

پویا و پیمان براخاص در قامت آموزگار، امین و محمد بایزیدزاده در جایگاه دانش‌آموز باران و بارین برهلیا در نخستین روزهای ورود به مدرسه

به گزارش کردپرس، از آموزش و پرورش؛ دبستان سیمان کاوان بوکان، یک شباهت در سه جایگاه متفاوت جلوه کرده است و سه دوقلوی همسان قاب شیرین و کم‌نظیری از یک مدرسه ساخته‌اند.

پویا و پیمان براخاص، آموزگاران پایه‌های اول و پنجم دبستان سیمان کاوان، دوقلوهای معلم این مدرسه‌اند؛ دو برادری که امروز در جایگاه آموزش‌دهنده، بخشی از تجربه و دانش خود را با نسل تازه دانش‌آموزان به اشتراک می‌گذارند.

امین و محمد بایزیدزاده، دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی، دومین دوقلوی این دبستان هستند و باران و بارین برهلیا نیز به‌عنوان نوآموزان دوره پیش‌دبستانی، سومین دوقلوی همسان این قاب را شکل داده‌اند.

آنچه این تصویر را جذاب‌تر می‌کند، کنار هم قرار گرفتن سه زوج با یک ویژگی مشترک و سه تجربه متفاوت از مدرسه است؛ معلمی که آموزش می‌دهد، دانش‌آموزی که می‌آموزد و نوآموزی که تازه نخستین فصل مدرسه را آغاز کرده است.

دبستان سیمان کاوان بوکان، این روزها یکی از شیرین‌ترین و کم‌نظیرترین قاب‌های مدرسه‌ای خود را ثبت کرده است؛ قابی که شاید ارزش واقعی آن را سال‌های آینده روشن‌تر کند؛ وقتی هر کدام از این دوقلوها مسیر خود را پیموده باشند و این تصویر، بخشی از خاطرات مشترکشان از روزهای مدرسه باقی مانده باشد.