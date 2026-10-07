بکر بوزداغ، نماینده اورفا از حزب عدالت و توسعه، با اعلام اینکه حالش خوب نیست، از نایب‌رئیسی مجلس ترکیه استعفا کرد.

به گزارش کردپرس، بکر بوزداغ نایب رئیس (پیشین) مجلس ترکیه و نماینده اورفا از حزب عدالت و توسعه، همچنین وزیر اسبق دادگستری این کشور، روز ششم اکتبر استعفانامه خود را با ذکر «مشکلات جسمانی» به ریاست مجلس ترکیه ارائه کرد.

آنگونه که برخی اخبار می گویند پیش‌بینی می‌شود روند درمان و بازیابی او چهار تا پنج ماه طول بکشد و در این مدت امکان اداره جلسات مجمع عمومی را نداشته باشد. استعفای بوزداغ تنها به سمت نایب‌رئیسی مجلس مربوط است و او همچنان نماینده شانلی‌اورفا در پارلمان باقی می‌ماند.

بوزداغ مدتی است تحت درمان قرار دارد و به همین دلیل، برای مدتی از فعالیت‌های پارلمانی فاصله گرفته بود. حضور اخیر او در نمایشگاه تکنوفست جنوب‌شرق در اورفا و کاهش محسوس وزنش، گمانه‌زنی‌هایی را درباره وضعیت جسمانی او به دنبال داشت؛ اما تاکنون هیچ مرجع رسمی نوع بیماری یا جزئیات درمانش را اعلام نکرده است. ازاین‌رو، ادعاهای مطرح‌شده درباره ابتلای او به سرطان هنوز تأیید رسمی ندارند.

با خالی‌شدن این کرسی، فراکسیون حزب عدالت و توسعه باید نامزد جدیدی برای نایب‌رئیسی مجلس تعیین کند، اما تا صبح هفتم اکتبر نامی به‌طور رسمی معرفی نشده است. هم‌زمان، یک رسانه محلی اورفا مدعی شده است که احتمال بازگشت محمد قاسم گلپینار، شهردار مستقل این شهر، به حزب عدالت و توسعه نیز در تصمیم بوزداغ نقش داشته؛ ادعایی که منبع مشخصی ندارد و رسانه‌های دیگر آن را تأیید نکرده‌اند. شواهد موجود در حال حاضر، ادامه درمان و ناتوانی چندماهه بوزداغ در اداره جلسات مجلس را علت اصلی استعفا نشان می‌دهد.