وزیر کشور ترکیه امروز در درسیم با استانداران و مدیران امنیتی هشت استان دیدار خواهد کرد؛ نشستی که با عنوان رسمی «ترکیه بدون تروریسم» برگزار می‌شود و بررسی روند صلح، تدابیر امنیتی و وضعیت نظم عمومی در دستور کار آن قرار دارد.

به گزارش کردپرس، مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه، امروز شنبه ۲۱ نوامبر در درسیم با استانداران، فرماندهان ژاندارمری و رؤسای پلیس هشت استان دیدار می‌کند.

استانداران درسیم، آدی یامان، بایبورت، الازیغ، ارزروم، ارزنجان، مالاتیا و اورفا در این نشست حضور خواهند داشت. فرماندهان ژاندارمری و مدیران پلیس این استان‌ها نیز به درسیم دعوت شده‌اند.

علی چاردکجی، فرمانده کل ژاندارمری، علی فیدان، رئیس کل پلیس ترکیه و مدیران بخش‌های اطلاعاتی و مبارزه با تروریسم ژاندارمری و پلیس نیز از شرکت‌کنندگان این جلسه خواهند بود.

نشست با عنوان رسمی «ترکیه بدون تروریسم» برگزار می‌شود و انتظار می‌رود در آن، آخرین وضعیت روند صلح، اقدامات انجام‌شده در استان‌ها، تدابیر امنیتی و برنامه‌های مربوط به تقویت نظم عمومی بررسی شود.

این دومین نشست منطقه‌ای مدیران سیاسی و امنیتی استان‌ها در چارچوب روند جاری است. نخستین جلسه ۱۷ اکتبر در باتمان و با حضور استانداران و مدیران امنیتی آگری، باتمان، بینگل، بدلیس، دیاربکر، حکاری، ماردین، موش، سیرت، شرناخ و وان برگزار شده بود.

در نشست باتمان، فعالیت‌های نیروهای امنیتی، وضعیت منطقه و اقداماتی که دولت از آنها با عنوان «تقویت نظم عمومی» یاد می‌کند، مورد بررسی قرار گرفت.

نشست امروز درسیم برای ساعات ۱۱ تا ۱۸:۳۰ برنامه‌ریزی شده است و تا زمان تنظیم این خبر، هنوز گزارشی درباره آغاز جلسه یا تصمیم‌های احتمالی آن منتشر نشده است.