بیمارستان شهر قیصریه برای اوین زاپسو، زندانی سیاسی کرد مبتلا به سرطان مرحله چهار، گزارش «ناتوانی از ادامه حبس» صادر کرد، با این حال آزادی او همچنان به بررسی و تأیید پزشکی قانونی وابسته است. هم‌زمان، دم پارتی خواستار پایان‌دادن به انحصار پزشکی قانونی در این زمینه شد.

به گزارش کردپرس، بیمارستان شهر قیصریه برای اوین زاپسو، زندانی بیمار محبوس در زندان زنان بونیان قیصریه، گزارش «نمی‌تواند در زندان بماند» صادر کرده است.

براساس اطلاعات منتشرشده، گزارش بیمارستان برای بررسی و تأیید نهایی به سازمان پزشکی قانونی ترکیه فرستاده شده است. در نتیجه، با وجود نظر صریح بیمارستان درباره نامناسب‌بودن شرایط زندان برای زاپسو، هنوز تصمیمی درباره تعویق اجرای حکم یا آزادی او اتخاذ نشده است.

همین بیمارستان ۱۶ نوامبر در گزارش آسیب‌شناسی خود اعلام کرده بود زاپسو به سرطان رحم در مرحله چهار مبتلاست و درمان او باید فوراً در یک بیمارستان مجهز آغاز شود. بر اساس گزارش‌های پزشکی، بیماری به اندام‌های داخلی او نیز گسترش یافته است.

هم‌زمان با انتشار این خبر، سرحد ارن، نماینده دیاربکر از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، طرح اصلاح قانون مربوط به تعویق اجرای احکام زندانیان بیمار را به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه کرد.

براساس این طرح، سازمان پزشکی قانونی دیگر تنها نهاد مجاز برای تشخیص ناتوانی زندانیان بیمار از ادامه حبس نخواهد بود و گزارش صادرشده از سوی بیمارستان‌های مجهز و دارای صلاحیت نیز می‌تواند مستقیماً مبنای تصمیم قضایی برای تعویق اجرای حکم قرار گیرد.

ارن با انتقاد از انتظار طولانی بیماران برای دریافت گزارش پزشکی قانونی گفته است در موارد متعددی، گزارش این نهاد با تشخیص پزشکان و بیمارستان‌ها تعارض داشته یا زمانی صادر شده که امکان درمان مؤثر بیمار از میان رفته است.

خانواده‌های زندانیان بیمار، نهادهای حقوقی و نمایندگان حزب دم نیز در اعتراض به ادامه حبس این زندانیان، تحصنی نامحدود مقابل وزارت دادگستری ترکیه آغاز کرده‌اند و خواستار آزادی فوری اوین زاپسو، نوروز بوزکورت و دیگر زندانیان بیمار شده‌اند.