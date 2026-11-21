سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان غربی گفت: قابل قبول نیست برخی طرح‌ها پس از گذشت بیش از ۲۰ سال همچنان راکد یا ناتمام باشند و باید با الگوبرداری از تجربه تکمیل پروژه‌هایی همچون ورزشگاه شهید باکری، محوطه تاریخی حسنلو و بارگاه شمس تبریزی، روند اجرای طرح‌های معطل‌مانده سرعت گیرد.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با اشاره به اهمیت تأمین زمین برای فعالیت‌های اقتصادی، افزود: باید از ظرفیت زمین‌های شناسایی شده، اراضی خلع‌ید شده و در صورت نیاز، ایجاد زمین‌های جدید برای توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی استفاده کرد.



استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی گفت: ایجاد شهرک تخصصی سنگ و معادن در تکاب و تبدیل محور ایواوغلی تا بازرگان به قطب تعمیر و اورهال ماشین‌آلات سنگین باید با جدیت دنبال شود.

او همچنین با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش تولید، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی در حوزه‌های کشاورزی، معدن و لجستیک ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارد، اما باید با عبور از خام‌فروشی و حرکت به سمت فرآوری و تجاری‌سازی، زمینه ایجاد ارزش‌افزوده و بهره‌برداری حداکثری از این توانمندی‌ها فراهم شود.



استاندار آذربایجان‌غربی بر تعیین تکلیف اراضی بلااستفاده و برخورد با متقاضیان فاقد عملکرد نیز تأکید کرده و افزود: زمین‌های واگذار شده نباید بدون استفاده باقی بمانند و در صورت عمل نکردن به تعهدات، خلع‌ید باید با جدیت پیگیری شود.



رحمانی در پایان با اشاره به گزارش اشتغال و عملکرد تسهیلات بانکی، بر تسریع در پرداخت تسهیلات تأکید کرده و افزود: بانک‌هایی که کمتر از ۵۰ درصد تعهدات خود را پرداخت کرده‌اند باید روند پرداخت را سرعت بخشند و برای بررسی موانع و رفع مشکلات، جلسه‌ای با بانک‌های عامل برگزار شود.

به گزارش کردپرس، آذربایجان غربی به اذعان خود مسئولان در بسیاری از شاخص های توسعه، جایگاه مطلوبی ندارد. پروژه های نیمه تمام در استان هم از سال ها پیش باقی مانده اند و عمر برخی پروژه ها حتی به ٣ دهه هم می رسد! و برخی از آنها در حالی که هنوز به بهره برداری نرسیده اند دچار استهلاک شده اند!! از آن جمله می توان به پروژه های حوزه درمانی، راه، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی و گردشگری، ورزش، پروژه های عمرانی، کشاورزی و ... اشاره کرد.

با این حال مسئولان استان دست بالایی در ارائه آمار عجیب و متناقض در خصوص پروژه های ناتمام دارند به نحوی که این آمار قابل قبول نیستند و شاید تنها از سر رفع تکلیف بیان می شوند.