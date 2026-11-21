سرویس کردستان – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: ۷۳ واحد فعال تولید قارچ خوراکی در استان سالانه پنج هزار و ۹۷۵ تن محصول تولید می کنند که این ظرفیت، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی استان، امکان عرضه به سایر استان ها را نیز فراهم کرده است.

به گزارش کرد پرس، زاهد حاجی میرزایی در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: واحدهای تولید قارچ کردستان از ظرفیت مناسبی برخوردارند و توان تأمین نیاز بازار استان را دارند، ضمن اینکه بخشی از محصولات تولیدی نیز به بازار سایر استان ها عرضه می شود.

وی افزود: با وجود ظرفیت تولید مناسب در استان، قارچ تولیدی سایر استان ها نیز وارد بازار کردستان شده و در کنار محصولات تولید داخل به فروش می رسد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به میزان و ترکیب تولید قارچ در استان بیان کرد: از مجموع پنج هزار و ۹۷۵ تن تولید سالانه، پنج هزار و ۷۷۵ تن قارچ دکمه ای و ۲۰۰ تن قارچ صدفی است.

حاجی میرزایی با اشاره به روند افزایشی تولید قارچ در کردستان طی سه سال اخیر، گفت: علاوه بر انواع متداول قارچ خوراکی، ظرفیت توسعه تولید قارچ های خاص از جمله شاه صدف و شیتاکه نیز در استان وجود دارد که می تواند به تنوع بخشی به تولیدات این بخش کمک کند.

وی با تأکید بر ظرفیت واحدهای تولیدی استان در تأمین بازار، افزود: تولیدکنندگان قارچ کردستان علاوه بر پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان استان، امکان عرضه محصولات خود به بازارهای سایر مناطق کشور را نیز دارند.