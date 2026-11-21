تولید سالانه نزدیک به ۶ هزار تن قارچ خوراکی در کردستان
به گزارش کرد پرس، زاهد حاجی میرزایی در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: واحدهای تولید قارچ کردستان از ظرفیت مناسبی برخوردارند و توان تأمین نیاز بازار استان را دارند، ضمن اینکه بخشی از محصولات تولیدی نیز به بازار سایر استان ها عرضه می شود.
وی افزود: با وجود ظرفیت تولید مناسب در استان، قارچ تولیدی سایر استان ها نیز وارد بازار کردستان شده و در کنار محصولات تولید داخل به فروش می رسد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به میزان و ترکیب تولید قارچ در استان بیان کرد: از مجموع پنج هزار و ۹۷۵ تن تولید سالانه، پنج هزار و ۷۷۵ تن قارچ دکمه ای و ۲۰۰ تن قارچ صدفی است.
حاجی میرزایی با اشاره به روند افزایشی تولید قارچ در کردستان طی سه سال اخیر، گفت: علاوه بر انواع متداول قارچ خوراکی، ظرفیت توسعه تولید قارچ های خاص از جمله شاه صدف و شیتاکه نیز در استان وجود دارد که می تواند به تنوع بخشی به تولیدات این بخش کمک کند.
وی با تأکید بر ظرفیت واحدهای تولیدی استان در تأمین بازار، افزود: تولیدکنندگان قارچ کردستان علاوه بر پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان استان، امکان عرضه محصولات خود به بازارهای سایر مناطق کشور را نیز دارند.
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