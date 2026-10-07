طاعون روسی از شایعه تا هراس

مرگ یک کارمند مؤسسه تحقیقاتی ضدطاعون در سیبری، قرنطینه بیمارستانی و قرار گرفتن نزدیک به ۲۰۰ نفر تحت مراقبت پزشکی را در پی داشته است؛ حادثه‌ای که نگرانی درباره نشت عامل بیماری‌زا از آزمایشگاه را برانگیخته و آمریکا را به پیگیری واداشته است. مقام‌های روسی، با وجود اقدامات احتیاطی، ابتلا به طاعون را تأیید نکرده‌اند و علت مرگ را «ذات‌الریه با منشأ نامعلوم» می‌دانند.

کرد پرس- رسانه‌های محلی نام این زن را داریا شیپیلووا ۲۸ ساله، اعلام کرده‌اند؛ کارمند مؤسسه ضدطاعون ایرکوتسک در شهر شلخوف. بنا بر گزارش‌هایی که هنوز تأیید رسمی نشده‌اند، او ۲۵ سپتامبر هنگام کار، لوله آزمایش حاوی باکتری عامل طاعون را شکسته بود. گزارش‌های آکسیوس و ایندیپندنت می‌گویند، شیپیلووا ۲۹ سپتامبر با ذات‌الریه شدید بستری شد و در فاصله شب اول تا بامداد دوم اکتبر جان باخت.

پس از مرگ او، بخش بستری بیمارستان شلخوف قرنطینه شد و پذیرش یا ترخیص بیماران در برخی بخش‌ها متوقف ماند. رسانه مستقل «مردم بایکال» از مراقبت پزشکی برای ۱۹۷ نفر با تماس مستقیم یا غیرمستقیم با بیمار خبر داده است. گزارش تعطیلی چند بیمارستان برای سه هفته نیز از همین منابع محلی منتشر شده است. ایگور کوبزف، فرماندار ایرکوتسک، اعلام کرده افراد شناسایی ‌شده در تماس با بیمار، علامتی نداشته‌اند و آزمایش‌هایشان منفی بوده است. سازمان نظارت بهداشتی روسیه، روسپوتربنادزور نیز می‌گوید در نمونه‌های بیمار، میکروارگانیسم مرتبط با فعالیت شغلی او یافت نشده و وضعیت منطقه پایدار است. این سازمان همچنین از ثبت ‌نشدن حادثه مرتبط با عوامل بیماری‌زا در مؤسسه خبر داده است.

با این‌ حال، آنا پوپووا، رئیس این سازمان، به منطقه سفر کرد و در نشست اضطراری کمیسیون مقابله با همه‌گیری حضور یافت. در کارخانه آلومینیوم ایرکوتسک نیز استفاده از ماسک به‌عنوان اقدامی احتیاطی الزامی شد. مؤسسه تحقیقاتی در پاسخ به سی‌ان‌ان از اظهارنظر درباره حادثه خودداری کرد. اطلاع‌رسانی متناقض بر نگرانی‌ها افزوده است. به گزارش یورونیوز، مقام‌های بایکالسک ابتدا از مردم خواستند به‌دلیل طاعون به شلخوف سفر نکنند اما پیام را حذف کردند.

رئیس‌جمهوری بوریاتیا نیز اظهارنظر اولیه درباره مرگ بر اثر طاعون را به احتمال ابتلا تغییر داد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، خواستار اتکا به اطلاعیه‌های رسمی و پرهیز از شایعات شده است. آکسیوس گزارش داده، کاخ سفید موضوع را زیر نظر دارد. وزارت خارجه آمریکا نیز خواستار انتشار اطلاعات شده است.

مارکو روبیو گفته وضعیت نیازمند توجه و پیگیری است اما دلیلی برای وحشت نیست. سازمان جهانی بهداشت نیز اعلام کرده، علت مرگ هنوز رسماً تأیید نشده است. طاعون، برخلاف تعبیر «ویروس روسی» در برخی تیترها، بیماری باکتریایی ناشی از یرسینیا پستیس است. نوع ریوی آن می‌تواند از طریق قطرات تنفسی منتقل شود و بدون درمان سریع مرگبار باشد؛ با این‌ حال تشخیص زودهنگام و آنتی‌بیوتیک مؤثر، امکان درمان را فراهم می‌کند.

آشیش جا، هماهنگ‌کننده مقابله با کووید در کاخ سفید، به ان‌بی‌سی گفته احتمال تبدیل چنین موردی به همه‌گیری گسترده یا جهانی بسیار پائین است. او تأکید کرده اگر حادثه منفرد باشد و مرگ دیگری رخ ندهد احتمالاً ماجرا همان‌ جا پایان می‌یابد؛ اما برای داوری، اطلاعات بیشتری از مسکو لازم است.

منبع: سازندگی