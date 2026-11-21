مرال دانیش بشتاش با انتقاد از تصمیم حزب نو برای معرفی‌نکردن نماینده به هیئت نظارت مجلس گفت روند صلح موضوع رقابت حزبی نیست و یک حزب مدعی رهبری اپوزیسیون باید در مسئله‌ای که با آینده همه شهروندان ترکیه ارتباط دارد، مسئولانه‌تر رفتار کند.

به گزارش کردپرس، مرال دانیش بشتاش، سخنگوی مشترک کنگره دموکراتیک خلق‌ها و نماینده دم پارتی در مجلس ترکیه، تحولات روند صلح و جامعه دموکراتیک، شرایط جدید امرالی و تصمیم حزب نو درباره هیئت نظارت مجلس را ارزیابی کرد.

بشتاش با اشاره به تصمیم حزب نو برای معرفی‌نکردن عضو به هیئت نظارت گفت حزبی که میلیون‌ها نفر از آن حمایت می‌کنند و مدعی ایفای نقش اپوزیسیون اصلی است، باید در این زمینه مسئولانه‌تر رفتار کند.

او گفت روند صلح یک «بازی سیاسی» نیست، بلکه با آینده ۸۶ میلیون شهروند ترکیه ارتباط دارد و حزب نو باید توضیح دهد در برابر جامعه چه پاسخی برای خودداری از مشارکت در هیئت نظارت دارد.

بشتاش همچنین از تقویت دبیرخانه عبدالله اوجالان در امرالی خبر داد و گفت براساس اطلاعات اعلام‌شده، ممکن است در روزهای آینده زمینه سفر روزنامه‌نگاران به امرالی و دیدار آنان با اوجالان فراهم شود.

او یکی از مشکلات اساسی روند را نرسیدن مستقیم دیدگاه‌ها و پیام‌های اوجالان به افکار عمومی ترکیه دانست و گفت محدودیت‌های رسانه‌ای سبب شده است بخش‌های گسترده‌ای از جامعه از مواضع و پیشنهادهای او اطلاع کافی نداشته باشند.

این نماینده مجلس، رسانه‌های حکومتی و بخش قابل‌توجهی از رسانه‌های مخالف را متهم کرد که به‌جای کمک به صلح، برابری و آزادی، همچنان پیش‌داوری‌های تاریخی و نگاه‌های ملی‌گرایانه درباره مسئله کردها را بازتولید می‌کنند.

بشتاش تأکید کرد در اراده عبدالله اوجالان و جنبش سیاسی کرد برای ادامه روند، ثبات و جدیت وجود دارد؛ اما برای پیشرفت آن، دیدگاه‌های امرالی باید بدون واسطه و سانسور در اختیار جامعه قرار گیرد.

او همچنین با اشاره به نشست آتی شورای امنیت ملی در ۲۷ نوامبر گفت افکار عمومی در انتظار تصمیم‌های ملموس درباره اجرای قانون چارچوب و برداشتن گام‌های بعدی روند است.