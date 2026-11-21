سرویس کردستان - هیئت داوران سی و هفتمین جشنواره تئاتر کردستان در بخش خیابانی در بیانیه ای معیارهای لازم برای داروی آثار را اعلام و خواستار تمرین و آموزش مستمر هنرمندان شدند.

به گزارش کرد پرس، «سوران حسینی» به نمایندگی از هیئت داوران بخش خیابانی سی و هفتمین تئاتر استانی کردستان در مراسم اختتیامیه جشنواره بیانیه هیئت داوران را قرائت کرد.

در این بیانیه آمده است: «تئاتر خیابانی هنر حضور در میان مردم، گفت وگو با جامعه و بازتاب دغدغه های انسانی و اجتماعی است هنری که خیابان را به صحنه و مخاطب را به بخشی از تجربه نمایشی تبدیل می کند.

ما، اعضای هیئت داوران سی وهفتمین جشنواره تئاتر خیابانی استان کردستان، ضمن قدردانی از تلاش تمامی گروه های شرکت کننده، بر ضرورت ارتقای کیفیت آثار، خلاقیت در شیوه های اجرایی، تقویت بدن و بیان بازیگران، بهره گیری هوشمندانه از فضای عمومی، تعامل مؤثر با مخاطب و پرهیز از کلیشه گرایی تأکید داریم.

همچنین پژوهش در موضوعات اجتماعی و فرهنگی، توجه به هویت بومی و ظرفیت های زبان و فرهنگ کردی، استفاده خلاقانه از موسیقی و عناصر محیطی و حرکت از تولیدات مقطعی و جشنواره ای به سمت فعالیت مستمر و حرفه ای، از ضرورت های توسعه تئاتر خیابانی است.

در کنار مسئولیت هنرمندان، حمایت نهادهای فرهنگی، تأمین امکانات و زیرساخت های لازم و ایجاد فرصت های برابر برای گروه های مستقل، ضرورتی جدی برای استمرار و بالندگی این هنر محسوب می شود.

امیدواریم تئاتر خیابانی کردستان همچنان صدای اندیشه، خلاقیت و دغدغه های مردم باشد.

با سپاس از تمامی هنرمندان، برگزارکنندگان و عوامل اجرایی جشنواره».

هیئت داوران سی وهفتمین جشنواره تئاتر خیابانی استان کردستان