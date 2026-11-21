تونجر بکرخان، رئیس مشترک دم پارتی، از اوزگور اوزل خواست تصمیم حزب نو برای معرفی‌نکردن نماینده به هیئت نظارت مجلس را تغییر دهد و تأکید کرد اپوزیسیون واقعی باید در کنار صلح، دموکراسی و برابری شهروندی قرار گیرد.

به گزارش کردپرس، تونجر بکرخان، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، در جریان برنامه «بودجه برای نان، صلح و عدالت» در مرسین، به تصمیم حزب نو برای حضورنیافتن در هیئت نظارت مجلس واکنش نشان داد.

بکرخان از اوزگور اوزل، رهبر حزب نو، خواست این تصمیم را مورد بازنگری قرار دهد و به مواضع پیشین خود درباره ضرورت همراهی مبارزه برای صلح و دموکراسی پایبند بماند.

او گفت اپوزیسیون واقعی از صلح فاصله نمی‌گیرد، بلکه برای شکل‌گیری آن تلاش می‌کند. به گفته بکرخان، صلح امتیازی نیست که دولت به جامعه یا کردها اعطا کند، بلکه نتیجه سال‌ها مبارزه و تلاش مشترک نیروهای اجتماعی و دموکراتیک است.

رئیس مشترک دم پارتی تأکید کرد هدف نهایی روند جاری فقط توقف درگیری و خاموش‌شدن سلاح‌ها نیست. او مقصد اصلی روند را دموکراسی، برابری شهروندی و ایجاد شرایطی دانست که همه هویت‌ها، ادیان، باورها و طبقات اجتماعی بتوانند به‌شکلی برابر زندگی کنند.

بکرخان همچنین برداشت‌هایی را که روند صلح را به معامله‌ای محدود میان دولت و کردها تقلیل می‌دهند، رد کرد و گفت دم پارتی تا زمان دستیابی به برابری شهروندی و دموکراسی به مبارزه خود ادامه خواهد داد.

در مقابل، اوزگور اوزل اعلام کرده است حزب نو از مطالبه صلح و موضع «مادران دیگر اشک نریزند» عقب‌نشینی نکرده، اما معتقد است حزب عدالت و توسعه از وعده‌های خود برای بازگشت به دموکراسی فاصله گرفته است.

حزب نو پیش‌تر اعلام کرده بود در هیئت نظارت و ارزیابی که قرار است برای پیگیری اجرای روند در مجلس تشکیل شود، نماینده‌ای معرفی نخواهد کرد.

گفتنی است، مرال دانیش بشتاش، سخنگوی مشترک کنگره دموکراتیک خلق‌ها و نماینده دم پارتی در مجلس ترکیه نیز، امروز در سخنانی با انتقاد از تصمیم حزب نو برای معرفی‌نکردن نماینده به هیئت نظارت مجلس گفت روند صلح موضوع رقابت حزبی نیست و یک حزب مدعی رهبری اپوزیسیون باید در مسئله‌ای که با آینده همه شهروندان ترکیه ارتباط دارد، مسئولانه‌تر رفتار کند.