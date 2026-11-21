سرویس کردستان – مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان از افزایش حجم ذخیره آب سدهای استان به ۴۴ درصد خبر داد و گفت: این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد بود که نشان دهنده بهبود وضعیت منابع آبی استان در پی بارش های مناسب پاییزی است.

به گزارش کرد پرس، آرش آریانژاد در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: بارش های مطلوب آبان ماه و رواناب ناشی از آن موجب افزایش حجم آب ذخیره شده در مخازن سدهای استان شده و شرایط منابع آبی نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.

وی افزود: ۸۰ درصد آب شرب مورد نیاز استان از طریق ۱۰ سد در حال بهره برداری تأمین می شود که این سدها در مقایسه با سال گذشته از وضعیت ذخیره مناسبی برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با اشاره به میزان بارندگی های استان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، گفت: میانگین بارش ها به ۸۴ میلی متر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

آریانژاد ادامه داد: میزان بارش ثبت شده در سال آبی جاری همچنین نسبت به میانگین بلندمدت ۴۹.۴ میلی متری، ۶۷ درصد افزایش نشان می دهد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم بارش ها در ماه های آینده و تقویت ذخایر آبی استان، بر ضرورت مدیریت مصرف آب تأکید کرد و افزود: با وجود بارش های مناسب پاییزی، صرفه جویی و مصرف بهینه آب در بخش های شرب و کشاورزی باید همچنان مورد توجه قرار گیرد.