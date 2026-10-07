سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان گفت: «شیرکو مام‌آقا»، عکاس بوکانی، در جشنواره بین‌المللی عکاسی نکسوس ۲۰۲۶ در امارات متحده عربی موفق به کسب یک جایزه برگزیده داوران و چهار پذیرش برای آثار خود شد.

به گزارش کردپرس، رضا عباسی در این باره اظهار کرد: این موفقیت در «جوایز بین‌المللی عکاسی نکسوس ۲۰۲۶» و در بخش‌های مختلف این رویداد بین‌المللی به دست آمده است.

وی افزود: مام‌آقا در بخش محیط‌زیست موفق به کسب جایزه «برگزیده داوران» شد و چهار اثر دیگر وی نیز در بخش‌های هنرهای زیبا، پرتره و مستند مورد پذیرش داوران قرار گرفت.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان گفت: اثر «Hope» در بخش هنرهای زیبا، «Mountain Sunflower» در بخش پرتره و ۲ اثر «Warm Shelter» و «Children of the Mountain» در بخش مستند چهار اثر پذیرفته‌شده این عکاس بوکانی هستند.

عباسی با اشاره به سطح بین‌المللی این رویداد اظهار کرد: در جشنواره نکسوس ۲۰۲۶، چهار هزار و ۱۳۹ اثر از ۸۰۰ عکاس از ۸۳ کشور جهان حضور داشتند و آثار شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف مورد ارزیابی داوران قرار گرفت.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان اضافه کرد: حمایت از هنرمندان و فراهم کردن زمینه حضور آنان در جشنواره‌ها و رویدادهای ملی و بین‌المللی از اولویت‌های حوزه فرهنگ و هنر است و موفقیت هنرمندان این شهرستان می‌تواند انگیزه بیشتری برای فعالیت نسل جوان در عرصه‌های مختلف هنری ایجاد کند.