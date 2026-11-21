جنبش زنان آزاد در دهمین سال تأسیس خود بر ادامه سازمان‌دهی زنان و مشارکت فعال آنان در روند صلح تأکید کرد؛ هم‌زمان، کمیسیون زنان برای نظارت و پیگیری صلح اعلام کرد قوانین و سازوکارهای ایجادشده در این روند را از منظر زنان بررسی و نتایج آن را منتشر خواهد کرد.

به گزارش کردپرس، جنبش زنان آزاد، موسوم به TJA، روز ۲۰ نوامبر دهمین سال تأسیس خود را پشت سر گذاشت.

فعالیت‌های سازمان‌یافته جنبش زنان کرد که پیش‌تر در قالب جنبش دموکراتیک زنان آزاد و سپس کنگره زنان آزاد ادامه داشت، در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۶ با اعلام تأسیس TJA وارد مرحله تازه‌ای شد.

این جنبش طی ۱۰ سال گذشته در زمینه تشکیل مجالس زنان، مقابله با خشونت، توسعه سازوکارهای دفاع از خود، سازمان‌دهی اجتماعی زنان، تقویت اتحاد زنان کرد و مشارکت زنان در مبارزه برای صلح فعالیت کرده است.

هم‌زمان با دهمین سال تأسیس TJA، «کمیسیون زنان برای نظارت و پیگیری صلح» اعلام کرد زنان نباید صرفاً ناظر روند صلح باشند، بلکه باید به‌عنوان یکی از بازیگران و تصمیم‌گیرندگان اصلی در آن حضور داشته باشند.

این کمیسیون که با مشارکت نزدیک به یکصد زن از نهادهای مختلف تشکیل شده، اعلام کرده است اجرای قانون شماره ۷۵۹۵ موسوم به قانون چارچوب، گزارش کمیسیون پیشین مجلس و فعالیت سازوکارهای تازه روند را از منظر حقوق و آزادی‌های زنان بررسی خواهد کرد.

اعضای کمیسیون می‌گویند علاوه بر قوانین و تصمیم‌های رسمی، تأثیر روند بر زندگی روزمره زنان، موانع موجود، اقدام‌های انجام‌نشده و موضوعاتی را که در گزارش‌های رسمی دیده نمی‌شوند، پیگیری خواهند کرد.

قرار است نتایج این مطالعات از طریق گزارش‌های دوره‌ای، دیدارها، هیئت‌های نظارتی و کمیسیون‌های تخصصی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

اعضای کمیسیون تأکید کرده‌اند صلح بدون مشارکت مستقیم زنان نمی‌تواند پایدار و عادلانه باشد و آنان برای ساختن صلحی مبتنی بر برابری و آزادی، روند را به‌طور مستقل زیر نظر خواهند گرفت.