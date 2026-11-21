در مراسم اختتامیه؛

سرویس کردستان - بخش خیابانی سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی کردستان با معرفی نمایش ها و هنرمندان برتر از میان هشت نمایش بعد از دو روز اجرا، به کار خود پایان داد.

به گزارش کرد پرس، مراسم اختتامیه بخش خیابانی سی و هفتمین تئاتر استانی کردستان به میزبانی شهرستان قروه روز شنبه در سالن فردوسی این شهر با معرفی هنرمندان و آثار برتر برگزار شد.

در این مراسم هیئت داوران جایزه اول بازیگری زن را به «نازیلا امینی» برای نمایش «خوشحالم که آدم نیستم» از سقز و جایزه دوم را به «باران ذوالفقاری» برای نمایش چشمه از قروه اهدا کردند. اما برای جایزه سوم بازیگری هیئت داوران کسی را شایسته انتخاب ندانستند.

برای بازیگری مرد هم هیئت داوران جایزه اول را به «هوره رضایی» برای نمایش «خوشحالم که آدم نیستم» از سقز، جایزه دوم را به «عرفان دارابی» برای نمایش «سرباز صفر» و جایزه سوم را به صورت مشترک به «سرور رضایی» و «محمد محمدی» برای نمایش «قرار، فرار، خیار» از سقز اهدا کردند.

اما جایزه اول و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی از نظر هیئت داوران به خاطر هدایت صحیح بازیگران به «موسی هدایتی» برای نمایش «چشمه» از قروه اهداشد و جایزه دوم کارگردانی را به صورت مشترک «نوید مرتضایی» و «اشکان کمانگر» برای نمایش ضیافت متفکران از سنندج از آن خود کردند وجایزه سوم هم در این بخش مشترکاً به «بهنام رستمی» برای نمایش «کافه گُریزلند» از سنندج و «نازیلا امینی» برای نمایش «خوشحالم که آدم نیستم» از سقز رسید.

در بخش ایده پردازی به رأی هیئت داوران جایزه اول به «نوید مرتضایی» برای نمایش «ضیافت متفکران» از سنندج، جایزه دوم به «مهیار صحرارو» برای نمایش «شهر قشنگ» از قروه و جایزه سوم هم به صورت مشترک به «پیام رستمی» برای نمایش «کافه گریزلند» از سنندج و «نازیلا امینی» برای نمایش «خوشحالم که آدم نیستم» از سقز تعلق گرفت.

در ادامه «محمد عارفی» و «سروش صداقت» برای نمایش «قرار، فرار، خیار» از سقز جایزه بهترین موسیقی ررا به دست آوردند و «شینا ذوالفقاری» هم برای نمایش «چشمه» از قروه توانست لوح سپاس در بخش موسیقی را از داوران بگیرد.

هیئت داوران برای طراحی لباس «ماریه امینی» برای نمایش «خوشحالم که آدم نیستم» از سقز و «سهیلا عبدالملکی» برای نمایش «چشمه» از قروه را منتخب دانستند.

در بخش طراحی حرکت هم این نمایش های «کافه گریزلند» از سنندج و «چشمه» از قروه بودند که توانسند جایزه این دوره را کسب کنند.

جایزه بهترین طراحی بروشور هم طبق نظر هیئت داوران به «وحید صحرارو» برای نمایش «شهر قشنگ» از قروه اهدا شد.

هیئت داوران سپس جایزه ویژه جشنواره را به خاطر پرداختن به سوژه ارزشمند شهدای میناب به «مختار محمدی» برای نمایش «شجره طیبه» اهدا کردند و همچنین از بازیگر کودک این نمایش هم تجلیل شد.

در پایان این جشنواره هیئت داوران دو اثر ««چشمه» از قروه و «خوشحالم که آدم نیستم» از سقز را برای جشنواره تئاتر فجر معرفی کردند.