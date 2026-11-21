به گزارش کردپرس به نوشته دراومیدیا، بر اساس داده‌های کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق درباره انتخابات ششمین دوره پارلمان اقلیم کردستان در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، تعداد و درصد آرای حزب دموکرات کردستان در دو استان اربیل و دهوک به شرح زیر است:



از مجموع افرادی که حق رأی داشته‌اند، ۷۴۹ هزار و ۹۳۸ نفر، معادل ۳۳ درصد، به حزب دموکرات کردستان رأی داده‌اند و یک میلیون و ۵۴۳ هزار و ۲۷۰ نفر، معادل ۶۷ درصد، به این حزب رأی نداده‌اند.



همچنین از مجموع افرادی که کارت رأی‌گیری بیومتریک خود را تمدید کرده بودند، ۷۴۹ هزار و ۹۳۸ نفر، معادل ۴۳ درصد، به حزب دموکرات رأی داده‌اند و ۹۹۶ هزار و ۷۱۵ نفر، معادل ۵۷ درصد، به این حزب رأی نداده‌اند.



بخش اول: واجدان شرایط رأی دادن و دارندگان کارت بیومتریک



بر اساس داده‌های کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق درباره انتخابات ششمین دوره پارلمان کردستان در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، آمار دو استان اربیل و دهوک به شرح زیر بوده است:



1\. مجموع واجدان شرایط رأی دادن:



تعداد افرادی که در دو استان اربیل و دهوک واجد شرایط رأی دادن بوده‌اند، در مجموع ۲ میلیون و ۲۹۳ هزار و ۲۰۸ نفر بوده است؛ از این تعداد، یک میلیون و ۳۶۶ هزار و ۴۶۲ نفر در اربیل و ۹۲۶ هزار و ۷۴۶ نفر در دهوک ساکن بوده‌اند.



2\. دارندگان کارت بیومتریک (افرادی که کارت رأی‌گیری خود را تمدید کرده بودند):



از مجموع واجدان شرایط رأی دادن، یک میلیون و ۷۴۶ هزار و ۶۵۳ نفر، معادل ۷۶ درصد، دارای کارت بیومتریک تمدیدشده بوده و حق شرکت در انتخابات را داشته‌اند. از این تعداد، یک میلیون و ۲۲ هزار و ۹۰۶ نفر در اربیل و ۷۲۳ هزار و ۷۴۷ نفر در دهوک بوده‌اند.



بخش دوم: تعداد و درصد افرادی که به حزب دموکرات کردستان رأی داده‌اند و افرادی که به این حزب رأی نداده‌اند



۱. بر اساس مجموع واجدان شرایط رأی دادن:



* اربیل و دهوک (مجموع): ۷۴۹ هزار و ۹۳۸ نفر، معادل ۳۳ درصد، به حزب دموکرات رأی داده‌اند و یک میلیون و ۵۴۳ هزار و ۲۷۰ نفر، معادل ۶۷ درصد، به این حزب رأی نداده‌اند.



* استان دهوک: ۴۰۲ هزار و ۱۵۲ نفر، معادل ۴۳ درصد، به حزب دموکرات رأی داده‌اند و ۵۲۴ هزار و ۵۹۴ نفر، معادل ۵۷ درصد، به این حزب رأی نداده‌اند.



* استان اربیل: ۳۴۷ هزار و ۷۸۶ نفر، معادل ۲۵ درصد، به حزب دموکرات رأی داده‌اند و یک میلیون و ۱۸ هزار و ۶۷۶ نفر، معادل ۷۵ درصد، به این حزب رأی نداده‌اند.



۲. بر اساس تعداد افرادی که کارت بیومتریک خود را تمدید کرده بودند:



* اربیل و دهوک (مجموع): ۷۴۹ هزار و ۹۳۸ نفر، معادل ۴۳ درصد، به حزب دموکرات رأی داده‌اند و ۹۹۶ هزار و ۷۱۵ نفر، معادل ۵۷ درصد، به این حزب رأی نداده‌اند.



* استان دهوک: ۴۰۲ هزار و ۱۵۲ نفر، معادل ۵۶ درصد، به حزب دموکرات رأی داده‌اند و ۳۲۱ هزار و ۵۹۵ نفر، معادل ۴۴ درصد، به این حزب رأی نداده‌اند.



* استان اربیل: ۳۴۷ هزار و ۷۸۶ نفر، معادل ۳۴ درصد، به حزب دموکرات رأی داده‌اند و ۶۷۵ هزار و ۱۲۰ نفر، معادل ۶۶ درصد، به این حزب رأی نداده‌اند.



