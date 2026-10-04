بازارچه دائمی صنایع دستی عقیق در سنندج افتتاح شد

سرویس کردستان - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: بازارچه دائمی صنایع دستی عقیق با هدف حمایت از هنرمندان بومی، عرضه مستقیم تولیدات و توسعه بازار فروش صنایع دستی استان در سنندج افتتاح شد.

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در مراسم افتتاح این بازارچه گفت: بازارچه دائمی صنایع دستی عقیق با ۲۶ غرفه به بهره برداری رسیده و هنرمندان بومی استان در رشته های مختلف صنایع دستی، تولیدات و آثار خود را در آن عرضه می کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی کردستان افزود: تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، ساخت زیورآلات، خراطی چوب، نازک کاری و تولید لباس های محلی از جمله رشته هایی است که در این بازارچه حضور دارند و محصولات هنرمندان در معرض دید و فروش قرار گرفته است.

وی بیان کرد: ایجاد بازارچه های دائمی یکی از راهکارهای حمایت از هنرمندان صنایع دستی و فراهم کردن زمینه مناسب برای عرضه مستقیم محصولات آن هاست.

طالب نیا با بیان اینکه این بازارچه در معرفی هنرهای بومی و رونق اقتصاد صنایع دستی استان نقش مهمی دارد، یادآور شد: تلاش می کنیم با توسعه فضاهای عرضه و فروش صنایع دستی، زمینه حضور بیشتر هنرمندان و تولیدکنندگان بومی در بازارهای داخلی و گردشگری استان فراهم و ظرفیت صنایع دستی کردستان بیش از گذشته به گردشگران و شهروندان معرفی شود.

مدیرکل میراث فرهنگی کردستان بیان کرد: بازارچه دائمی صنایع دستی عقیق علاوه بر عرضه محصولات، به عنوان فضایی برای معرفی تنوع و اصالت هنرهای دستی کردستان مورد استفاده قرار می گیرد و ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را تقویت می کند.