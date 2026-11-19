معاون سیاسی استاندار کردستان:

سرویس کردستان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، با اشاره به وجود استعدادهای ارزشمند ورزشی در استان، تاکید کرد: باید ظرفیت های حمایت از ورزش را به واحدهای اقتصادی استان معرفی کنیم.

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در چهارمین حلسه کارگروه ورزشی استان که با حضور جمعی از نمایندگان اصناف، پیشکسوتان ورزش استان و مدیران ذیربط برگزار شد، این حضور را نشانه دغدغه مندی این جمع برای توسعه ورزش استان دانست.

وی اظهار کرد: حمایت از ورزش استان در سه حوزه مسؤولیت های اجتماعی استان، مسؤولیت های اجتماعی ملی و تخصیص یک درصد از مالیات قطعی توسط مودیان به حوزه ورزش، میسر است.

ورمقانی افزود: همه باید تلاش کنیم تمام مودیان مالیاتی استان از ظرفیت بند (ت) ماده ۷۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم مطلع شوند و با رغبت، نسبت به تخصیص یک درصد از مالیات قطعی خود به حوزه ورزش استان اقدام کنند.

معاون استاندار کردستان ضمن قدردانی از حمایت های بی منت اصناف و بازاریان از ورزشکاران و باشگاه های ورزشی استان، اظهار کرد: هدف ما از پیگیری تحقق این قانون، رفع بخشی از دغدغه های حوزه ورزش استان به صورت هدفمند، منسجم و اصولی است.

وی یادآور شد: هدف ما از برگزاری این جلسات جذب تمامی مودیان استان است و شما به عنوان معتمدین اصناف می توانید بزرگترین مروج خمایت از ورزش باشید.

ورمقانی بیان کرد: کردستان دارای ظرفیت ها، بستر و نیروی انسانی مستعد و توانمند در حوزه ورزش است اما متاسفانه امکانات و حمایت هایی همچون استان های برخوردار در اختیار نداریم باید از هرگونه ظرفیت قانونی برای حمایت از هیات ها، باشگاه ها و ورزشکاران استان، بهره بگیریم.

معتمدین اصناف، حمایت از ورزش را در صنف خود اشاعه دهند

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان نیز از معتمدین اصناف مختلف در استان خواست، تخصیص یک درصد مالیات قطعی به حوزه ورزش را در میان همکاران و همصنفان خود اشاعه دهند و آنان را به حمایت از ورزش ترغیب کنند.

محمدعظیم ملک اظهار کرد: اصناف و معتمدین، همیشه حامی و یاریگر ورزش استان بوده اند اما با استفاده از بند (ت) ماده ۷۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم، این کمک ها از مالیات مودیان کسر می شود.

وی در این جلسه که با حضور جمعی از نمایندگان اصناف مختلف، پیشکسوتان ورزشی استان و مدیران ذیربط برگزار شد، بیان کرد: این بند قانونی ظرفیتی برای حمایت از هیات های ورزشی، باشگاه ها و ورزشکاران ایجاد کرده و امیدواریم استفاده از آن در میان مؤدیان مالیاتی استان، نهادینه شود.

ملک از مودیان مالیاتی استان خواست فعالان اقتصادی کردستان در سایر نقاط کشور را ترغیب کنند یک درصد از مالیات پرداختی خود را به حوزه ورزش استان، اختصاص دهند.

معاون استاندار کردستان در پایان، استفاده از این ظرفیت قانونی را فرصتی برای تمرین همکاری و در کنار هم بودن عنوان کرد و افزود: با گذشت زمان، حمایت از باشگاه ها و قهرمانان ورزشی استان تبدیل به ارزش و فرهنگ در جامعه خواهد شد.

لزوم مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی در توسعه ورزش

فرماندار سنندج نیز در این نشست با تأکید بر محدودیت اعتبارات دولتی و گستردگی نیازهای ورزشی شهرستان، مشارکت جامعه مدنی، پیشکسوتان، اصناف، خیران و بخش خصوصی را برای حمایت از باشگاه ها، توسعه زیرساخت ها و نگهداری اماکن ورزشی ضروری دانست.

غریب سجادی اظهار کرد: سنندج با توجه به جمعیت و جایگاه خود در استان، در حوزه هایی همچون آموزش، ورزش، راه و زیرساخت ها با نیازها و کمبودهای متعددی روبه روست که باید برای رفع آنها برنامه ریزی و حمایت بیشتری صورت گیرد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از تیم ها و باشگاه های ورزشی افزود: نگهداری، تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی نیز به اندازه حمایت از فعالیت تیم ها اهمیت دارد و استمرار خدمات این مجموعه ها مستلزم تأمین منابع مالی و مشارکت مستمر است.

فرماندار سنندج ورزش را یکی از مؤلفه های مؤثر در نشاط اجتماعی و تقویت هویت شهری دانست و گفت: برخی تیم ها و رشته های ورزشی به بخشی از هویت اجتماعی شهر تبدیل شده اند و ظرفیت ارزشمندی برای تقویت همبستگی و مشارکت عمومی به شمار می روند.

سجادی با تأکید بر نقش بزرگان، پیشکسوتان و فعالان اجتماعی در حمایت از ورزش اظهار کرد: حل مشکلات این حوزه تنها بر عهده دستگاه های دولتی نیست و باید از ظرفیت بخش خصوصی، اصناف، خیران و جامعه مدنی برای ایجاد منابع پایدار و حمایت مؤثر از باشگاه ها و هیئت های ورزشی استفاده کرد.

وی ورزش را ابزاری مؤثر در پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی دانست و افزود: فراهم کردن فرصت فعالیت ورزشی برای نوجوانان و جوانان می تواند در افزایش نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی و هدایت انرژی نسل جوان نقش مؤثری داشته باشد.

فرماندار سنندج با اشاره به محدودیت اعتبارات شهرستان بیان کرد: حجم نیازهای حوزه ورزش، به ویژه در زمینه نگهداری و توسعه زیرساخت ها، فراتر از ظرفیت منابع موجود است و باید راهکارهای مکمل برای تأمین مالی این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

سجادی خواستار استفاده هدفمند و قانونی از ظرفیت های اقتصادی، مشارکت اصناف و منابع مرتبط با مالیات برای پشتیبانی از ورزش شد و تأکید کرد: ورزش باید به عنوان سرمایه ای اجتماعی و عاملی مؤثر در سلامت و نشاط جامعه مورد توجه قرار گیرد.

در پایان این جلسه چندین تفاهم نامه چهار جانبه به امضای مودیان مالیاتی، مدیرکل ورزش و جوانان، مدیرکل اقتصاد و دارایی و مدیرکل امور مالیاتی استان امضا شد.