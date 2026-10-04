نورالدین دمیرتاش با نام سازمانی ژیار آمد، روزنامه نگار عضو PKK در مقاله ای تأکید کرد مبارزه را نمی‌توان تنها به عرصه ایدئولوژی محدود کرد و اندیشه آزادی باید در زندگی روزمره به سازمان‌دهی و ساختن جامعه‌ای مستقل و دموکراتیک تبدیل شود.

به گزارش کردپرس، نورالدین دمیرتاش با نام سازمانی ژیار آمد یکی از اعضای PKK و برادر صلاح الدین دمیرتاش سیاستمدار در بند کُرد، در مقاله‌ای با عنوان «با روح ساختن جامعه، به‌سوی تحقق عملی آزادی» که در نهمین شماره نشریه «اوزگور خلق» (خلق آزاد) منتشر شده است، وظایف مربوط به سازمان‌دهی و بازسازی جامعه در چارچوب روند صلح و جامعه دموکراتیک را بررسی کرد.

او در این مقاله با تأکید بر ضرورت شناخت نیازهای دوره کنونی نوشت در برابر حملات و تهدیدهایی که جامعه را هدف قرار می‌دهند، تقویت اراده جمعی، گسترش روحیه سازندگی و تبدیل مفهوم آزادی به فعالیتی عملی در زندگی روزانه اهمیت دارد.

نورالدین دمیرتاش، سازمان‌دهی اجتماعی را تنها یک فعالیت تشکیلاتی ندانست و آن را نوعی نگرش به زندگی و پاسخی به سیاست‌هایی توصیف کرد که به گفته او، با هدف تضعیف اراده و استقلال جامعه دنبال می‌شوند.

او نوشت: «ساختن جامعه صرفاً یک کار تشکیلاتی نیست؛ در ماهیت خود، موضعی مبتنی بر زندگی و بزرگ‌ترین پاسخی است که در برابر ذهنیت نابودگر ارائه می‌شود. هدف نظام مسلط بی‌اثرکردن اراده جامعه و شکستن روح استقلال آن است؛ اما هنگامی که جامعه با عقل و اراده آزاد خود سازمان پیدا کند، برنامه‌های قدرت بی‌نتیجه می‌مانند.»

اندیشه باید به فعالیت روزمره تبدیل شود

این عضو PKK تأکید کرد آگاهی نظری تا زمانی که به عمل تبدیل نشود، نمی‌تواند موجب تحول اجتماعی شود. به باور او، اصول «مدرنیته دموکراتیک» باید در حوزه‌های مختلف زندگی، از آموزش و اقتصاد گرفته تا تعاونی‌ها و نهادهای اجتماعی، مبنای فعالیت قرار گیرد.

نورالدین دمیرتاش افزود: «ساختن زندگی جدید به تلاش، اراده و روحیه‌ای فداکارانه نیاز دارد. در آموزش، اقتصاد، تعاونی‌ها و تمامی نهادهای اجتماعی باید روح ملت دموکراتیک برجسته شود. فعالیتی که بر این روحیه تکیه نداشته باشد، نمی‌تواند تضمین‌کننده آینده‌ای آزاد باشد.»

او معتقد است پیوند میان اندیشه و عمل، شرط اصلی ایجاد الگوهای اجتماعی مستقل است و مفاهیم سیاسی تنها زمانی معنا پیدا می‌کنند که در زندگی روزمره مردم نمود داشته باشند.

در این مقاله بر نقش جوانان و نیروهای اجتماعی در ساختن زندگی جدید تأکید شده است. به نوشته نورالدین دمیرتاش نیروی اصلی تحقق یک الگوی مستقل و دموکراتیک، اراده سازمان‌یافته خود جامعه است: «هنگامی که جوانان و تمامی بخش‌های جامعه با روحیه سازندگی در فعالیت‌ها مشارکت کنند، هیچ نیرویی نخواهد توانست مانع پیشروی این حرکت آزادی‌خواهانه شود.»

نورالدین دمیرتاش مشارکت عملی جوانان را عاملی برای رهایی جامعه از آثار سلطه و وابستگی دانست و تأکید کرد ساختن جامعه دموکراتیک بدون حضور فعال گروه‌های مختلف اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

زندگی دموکراتیک یک رؤیا نیست

نورالدین دمیرتاش در ادامه با بررسی شرایط کنونی و مسئولیت‌های پیش‌ رو، نسبت به غلبه رویکردهای روزمره و کوتاه‌مدت هشدار داد و گفت موفقیت به تعمیق فکری و اراده عملی نیاز دارد: «برای حفاظت از دستاوردها و ساختن جامعه‌ای آزاد، باید در موضع سازمانی خود تحولی عمیق ایجاد کنیم. ساختن زندگی دموکراتیک یک رؤیا نیست، بلکه نتیجه مبارزه و فعالیت روزانه ماست.»

نورالدین دمیرتاش در پایان مقاله خود خواستار افزایش مشارکت اجتماعی و گسترش فعالیت‌های سازمان‌یافته شد و نوشت: «روح زمانه از ما می‌خواهد اندیشه‌های آزادی را در هر محله، روستا و شهر به بخشی از زندگی تبدیل کنیم. پیوند اندیشه و عمل، آینده ما را تضمین خواهد کرد. اکنون زمان آن است که با روحیه ساختن جامعه، حرکت آزادی را به موفقیت برسانیم.»