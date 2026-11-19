یه گزارش کردپرس همن هورامی عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسرور بارزانی مجری فلسفه حکمرانی حزب دموکرات کردستان در مسیر تداوم اصلاحات، اجرای پروژه‌های خدماتی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی است و با وجود توطئه‌ها و بحران‌های مالی و سیاسی، این روند مدیریتی نه‌تنها در کابینه دهم، بلکه در کابینه یازدهم نیز ادامه خواهد یافت.

هورامی همچنین اشاره کرد که حزب دموکرات کردستان از زمان درخواست مسعود بارزانی برای برگزاری انتخابات در سال ۱۹۹۲ در شهر کویه، همواره توانسته است اعتماد اکثریت مردم کردستان را به دست آورد.

این عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان در ادامه اظهارات خود، منتقدان مسرور بارزانی را افرادی «جعل‌کننده و شکست‌خورده» توصیف کرد که با آرای رأی‌دهندگان تجارت می‌کنند و می‌کوشند با این اقدامات، انحطاط ارزش‌های اخلاقی خود را پنهان کنند.

وی هم‌زمان تأکید کرد که حزب دموکرات به تمامی دستاوردهای خود در دوره‌های مختلف حکمرانی افتخار می‌کند و از پذیرش مسئولیت کاستی‌ها و نواقص نیز شانه خالی نمی‌کند.

هورامی گفت: «کاروان مبارزه و پیروزی‌های مسرور بارزانی همچنان ادامه دارد و افراد جعل‌کننده و رأی‌فروش نیز بگذارند در گرداب شکست و فروپاشی درونی خود غرق شوند. این شیوه حکمرانی نه‌تنها در کابینه دهم، بلکه در کابینه یازدهم نیز ادامه خواهد یافت.»

وی همچنین اظهار داشت: «مردم و تاریخ کردستان گواهی می‌دهند که بر اساس مبانی مکتب بارزانی، از نگاه حزب دموکرات، حزب ابزار است و کرد و کردستان و آرمان برحق آن، هدف راهبردی حزب به شمار می‌رود. همچنین مشخص است که تیرهای مخالفان و دشمنان به سوی سینه چه کسی نشانه رفته است؛ حق با اوست.»

تأکید رهبری حزب دموکرات کردستان بر ابقای مسرور بارزانی در سمت نخست‌وزیری اقلیم کردستان در شرایطی مطرح می‌شود که مذاکرات تشکیل کابینه دهم، پس از انتخابات ششمین دوره پارلمان اقلیم کردستان در اکتبر ۲۰۲۴، با موانع و چالش‌هایی مواجه شده است.

این در حالی است که اتحادیه میهنی کردستان در اوایل ماه جاری میلادی از خروج خود از دولت خبر داد و اختلافات عمیقی میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان بر سر تقسیم پست‌های عالی دولتی شکل گرفته است.