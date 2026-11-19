سرویس آذربایجان غربی- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی جزئیات قتل یک قاضی شاغل در پیرانشهر به همراه همسر و فرزندش را در تبریز تشریح کرد.

به گزارش کردپرس، محمدزاده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی با اعلام خبر قتل یک قاضی، همسر و فرزند پسرش در تبریز گفت: شب گذشته فردی که نسبت خانوادگی با همسر قاضی متوفی داشت به دلیل اختلافاتی با استفاده از سلاح شکاری؛ قاضی متوفی، همسر و فرزندش را به قتل رساند و در پایان نیز اقدام به خودکشی کرد که این اقدام منجر به فوت وی نشد.

وی افزود: محل خدمت این قاضی در شهرستان پیرانشهر است، اما ساکن شهر تبریز بوده است.

محمدزاده گفت: ضارب در حال حاضر در بیمارستان تحت درمان است.

دادستان تبریز بیان کرد: علت این حادثه در دست بررسی است و به دلیل اقدام به خودکشی ضارب و آسیب دیدنش در حال حاضر امکان بازجویی از وی وجود ندارد و نمی‌توان در مورد ابعاد حادثه اظهار نظر قطعی کرد.