خبر نویسنده: گروه عراق کردپرس ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۲۲:۳۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
نایبرئیس دوم پارلمان عراق: قاچاق نفت هیچ مبنای قانونی ندارد
فرهاد اترشی، نایبرئیس دوم مجلس نمایندگان عراق، تأکید کرد قاچاق نفت هیچ پشتوانه قانونی و قانون اساسی ندارد و هیچ سیاستمداری نمیتواند برای آن مشروعیت قائل شود.
به گزارش کردپرس، فرهاد اتروشی، نایبرئیس دوم مجلس نمایندگان عراق، تأکید کرد قاچاق نفت هیچگونه پشتوانه قانونی و قانون اساسی ندارد و هیچ سیاستمدار عراقی نیز جرئت نخواهد کرد برای قاچاق نفت یا هرگونه اقدام مرتبط با ثروتهای ملی کشور، مشروعیت قانونی و قانون اساسی قائل شود.
وی با اشاره به اهمیت مقابله با قاچاق نفت گفت این موضوع برای همگان روشن است و درباره ضرورت تلاش برای جلوگیری از آن هیچ تردیدی وجود ندارد.
اترۆشی همچنین مجلس نمایندگان را عالیترین نهاد نظارتی کشور دانست و از تلاشهای فرماندهان و دستگاههای امنیتی مرتبط برای جلوگیری از قاچاق نفت قدردانی کرد.
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