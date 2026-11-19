فرهاد اترشی، نایب‌رئیس دوم مجلس نمایندگان عراق، تأکید کرد قاچاق نفت هیچ پشتوانه قانونی و قانون اساسی ندارد و هیچ سیاستمداری نمی‌تواند برای آن مشروعیت قائل شود.

به گزارش کردپرس، فرهاد اتروشی، نایب‌رئیس دوم مجلس نمایندگان عراق، تأکید کرد قاچاق نفت هیچ‌گونه پشتوانه قانونی و قانون اساسی ندارد و هیچ سیاستمدار عراقی نیز جرئت نخواهد کرد برای قاچاق نفت یا هرگونه اقدام مرتبط با ثروت‌های ملی کشور، مشروعیت قانونی و قانون اساسی قائل شود.

وی با اشاره به اهمیت مقابله با قاچاق نفت گفت این موضوع برای همگان روشن است و درباره ضرورت تلاش برای جلوگیری از آن هیچ تردیدی وجود ندارد.

اترۆشی همچنین مجلس نمایندگان را عالی‌ترین نهاد نظارتی کشور دانست و از تلاش‌های فرماندهان و دستگاه‌های امنیتی مرتبط برای جلوگیری از قاچاق نفت قدردانی کرد.