سرویس آذربایجان غربی- رییس گمرک مهاباد گفت: ارزش صادرات کالا از طریق این گمرک امسال به ۵۷ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۷۵۲ دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد افزایش یافته است.

به گزارش کردپرس، از ایرنا؛ احمد احمدی اظهار کرد: از ابتدای امسال یک‌هزار و ۱۳۱ فقره اظهارنامه صادراتی در گمرک مهاباد ثبت شده که در مقایسه با ۷۶۱ فقره مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: ارزش کالاهای صادراتی در مدت مشابه سال گذشته ۳۴ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۲۳۰ دلار بود که امسال به بیش از ۵۷.۹ میلیون دلار رسیده است.

رییس گمرک مهاباد محصولات پتروشیمی و فرش را از عمده اقلام صادراتی از طریق این گمرک عنوان کرد.

احمدی در ادامه به آمار پرونده‌های قضایی مرتبط با قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: تا ۳۱ مهر امسال ۱۰۵ پرونده در این حوزه تشکیل شده که در مقایسه با ۱۱۹ پرونده مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: ارزش ریالی کالاهای مکشوفه در این پرونده‌ها به ۲۴۱ میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۱۴۴ هزار و ۲۹۳ ریال رسیده که در مقایسه با ۲۱۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۵۳۵ ریال مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است.

وی لوازم خانگی، گوشی تلفن همراه و سیگار را از مهم‌ترین اقلام عمده قاچاق مکشوفه در این مدت عنوان کرد.

رییس گمرک مهاباد همچنین درباره آمار خروج موقت خودرو از گمرک مهاباد اظهار کرد: تا پایان مهر امسال یک‌هزار و ۱۱۷ درخواست در این بخش ثبت شده که در مقایسه با یک‌هزار و ۳۲۷ درخواست مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش یافته است.