درکارگروه امور زیربنایی استان انجام شد؛

سرویس کردستان - معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی کردستان از بررسی و تصویب بیش از ۵۵ طرح تولیدی، خدماتی و شهرسازی در جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمینی و محیط زیست استان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، فرشید ظهوری با اشاره به اهمیت مصوبات در این جلسه کارگروه، اظهار کرد: این طرح ها شامل درخواست احداث واحدهای تولیدی و خدماتی، بازنگری طرح هادی روستای بلان در شهرستان کامیاران و همچنین الحاق ۶.۷ هکتار از اراضی توافقی اداره کل راه و شهرسازی با بنیاد مستضعفان در شهرستان سقز به محدوده شهر با هدف تامین مسکن محرومان بود.

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی کردستان با اشاره به تنوع طرح های بررسی شده در این نشست ادامه داد: از جمله مهمترین طرح های مطرح شده می توان به احداث مجتمع گردشگری، واحد پرورش مرغ گوشتی، تولید محصولات بتنی غیرمسلح و پیش ساخته، پرورش ماهیان سردآبی، تولید محصولات سبزی و صیفی در گلخانه و پرورش گوسفند داشتی اشاره کرد.

ظهوری با اشاره به اهمیت بررسی و تعیین تکلیف طرح های تولیدی و خدماتی در کارگروه امور زیربنایی گفت: بررسی این درخواست ها با هدف فراهم کردن زمینه توسعه فعالیت های اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری، ایجاد ظرفیت های جدید اشتغال و ساماندهی توسعه کالبدی و فضایی استان انجام می شود.

وی همچنین درباره الحاق اراضی در شهرستان سقز بیان کرد: این موضوع در چارچوب اختیارات تفویض شده وزارت راه و شهرسازی به استانداران و با هدف تامین زمین مورد نیاز برای مسکن محرومان و تسهیل در اجرای برنامه های حمایتی بخش مسکن بررسی و تصویب شد.