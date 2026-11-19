خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای28آبان خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: گروه فیلم کردپرس ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۱۳:۰۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای28آبان خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای28 آبان منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی هیمن هورامی: مسرور بارزانی نه تنها در کابینه دهم بلکه در کابینۀ یازدهم نیز نخست وزیر اقلیم کردستان خواهد بود
دیدگاه کاربران