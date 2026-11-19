سرویس کردستان - کتاب «تئاتر خیابانی» اثر کریم خاوری، پژوهشگر و کارگردان تئاتر کردستان، در دهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی کرکوک عراق با حضور هنرمندان و پژوهشگران ایرانی و خارجی رونمایی شد.

به گزارش کرد پرس، این کتاب با عنوان کردی «شانۆی شەقام»، مجموعه ای از مقالات و پژوهش های کریم خاوری در حوزه تئاتر خیابانی طی ۲ دهه گذشته را در بر می گیرد و در ۱۴۳ صفحه منتشر شده است.

این اثر با مقدمه ای از قطب الدین صادقی و همکاری دبیرخانه جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی کرکوک به چاپ رسیده است.

آیین رونمایی از این کتاب با حضور استادان، پژوهشگران و هنرمندان تئاتر از ایران و کشورهای مختلف در شهر کرکوک عراق برگزار شد.