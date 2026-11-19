سرویس کردستان - سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان از ثبت پنج اثر طبیعی این استان در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

به گزارش کرد پرس، آرمان وطن دوست اظهار کرد: در راستای شناسایی، مستندسازی و حفاظت از میراث طبیعی استان، پنج اثر طبیعی ارزشمند کردستان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی کردستان افزود: این آثار شامل درخت افرای قفقازی بانه، رویشگاه روستای سرهویه، درخت توت کابلی روستای دره تفی، درخت بناوچ روستای شیخ عطار شهرستان مریوان و درخت چنار هواره میژه روستای پیرنسل است.

وطن دوست با اشاره به اهمیت میراث طبیعی در حفظ تنوع زیستی و هویت محیطی مناطق مختلف استان، عنوان کرد: ثبت این آثار گامی مهم در راستای صیانت از سرمایه های طبیعی، حفظ ارزش های زیست محیطی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل های آینده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی کردستان یادآور شد: حفاظت از آثار طبیعی ثبت شده نیازمند همکاری و مشارکت دستگاه های اجرایی، جوامع محلی و مردم است و این اداره کل با همکاری نهادهای مربوطه، پیگیری اقدامات حفاظتی و معرفی این ظرفیت های ارزشمند را در دستور کار دارد.