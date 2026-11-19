برای نخستین بار؛

به گزارش کرد پرس، سی و هفتمین جشنواره تئاتر کردستان در اواخر آبان ماه در حالی برگزار می شود که برای نخستین بار میزبانی برگزاری نمایش های خیابانی این جشنواره به قروه داده شده است.

در این بخش هشت نمایش خیابانی راه یافته از هنرمندان استان در روز های پنجشنبه و جمعه در نقاطی از سطح شهر قروه اجرا خواهند داشت.

داوران بخش تئاتر خیابانی این دوره از جشنواره تئاتر کردستان را «پیمان دانشمند، علیرضا استادی و سیدسوران حسینی» بر عهده دارند.

نمایش های راه یافته به این بخش از جشنواره شامل «ضیافت متفکران از سنندج و سقز، شهر قشنگ از قروه، خوشحالم آدم نیستم از سقز، سرباز صفر از سنندج، کافه گریزلند از سنندج، فرار، قرار، خیار از سقز، شجره طیبه از مریوان و چشمه از قروه» هستند که در روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان ماه در شهر قروه به اجرا در می آیند.