سرویس کردستان - بیش از ۱۵۳ هزار نفر از جمعیت بالای ۲۵ سال در استان کردستان به دیابت نوع ۲ مبتلا هستند؛ آماری که به گفته مسئولان انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی کردستان، ضرورت گسترش آموزش، پیشگیری، غربالگری و اصلاح سبک زندگی را بیش از گذشته آشکار می کند؛ به ویژه در شرایطی که سن ابتلا به این بیماری رو به کاهش است و موارد ابتلا در سنین نوجوانی نیز گزارش می شود.

به گزارش کرد پرس، شاهین فکور، رئیس هیئت مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی کردستان، روز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه به مناسبت هفته ملی دیابت، با اشاره به شناسایی بیش از ۱۵۳ هزار مبتلا به دیابت نوع ۲ در استان اظهار کرد: این آمار معادل ۱۳.۵ درصد جمعیت بالای ۲۵ سال کردستان است و افراد پیش دیابتی را شامل نمی شود؛ ضمن اینکه بخشی از مبتلایان نیز ممکن است از بیماری خود اطلاع نداشته باشند یا در آمار رسمی ثبت نشده باشند.

وی کاهش سن ابتلا به دیابت را یکی از نگرانی های جدی حوزه سلامت دانست و افزود: موارد ابتلا در سنین پایین تر، حتی در بازه ۱۲ تا ۱۵ سال، مشاهده می شود و تغییر سبک زندگی، کم تحرکی و الگوهای نامناسب تغذیه از عوامل مهمی هستند که ضرورت توجه به آموزش و پیشگیری را افزایش می دهند.

فکور با تأکید بر اینکه آموزش، محور اصلی فعالیت انجمن است، گفت: مأموریت این مجموعه در سه حوزه آگاهی بخشی عمومی درباره دیابت و راه های پیشگیری، آموزش خودمراقبتی به افراد مبتلا و حمایت از بیمارانی که نیازمند خدمات و پشتیبانی هستند، تعریف شده است.

وی ارتقای سواد سلامت را یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش هزینه های درمان و پیشگیری از عوارض بیماری های مزمن دانست و افزود: اصلاح سبک زندگی، توجه به تغذیه، افزایش فعالیت بدنی و آگاهی از عوامل خطر می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از دیابت نوع ۲ و کنترل بیماری در مبتلایان داشته باشد.

رئیس هیئت مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی کردستان با اشاره به فعالیت های حمایتی این مجموعه اظهار کرد: حدود پنج هزار نفر در انجمن دارای پرونده هستند که بخش قابل توجهی از آنان بیماران دیابتی و افراد کم برخوردار، به ویژه ساکنان مناطق حاشیه ای شهر، هستند و خدمات انجمن علاوه بر آموزش، شامل حمایت های مالی و درمانی نیز می شود.

فکور کمک به تأمین هزینه دارو، آزمایش، جراحی و سایر نیازهای درمانی بیماران را از جمله خدمات انجمن عنوان کرد و گفت: توسعه برنامه های آموزشی، استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و مدارس و انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های مختلف می تواند دامنه آموزش و پیشگیری از دیابت را در سطح استان گسترش دهد.

وی با اشاره به برنامه انجمن برای توسعه فعالیت ها در شهرستان های کردستان افزود: فعالیت این مجموعه تاکنون بیشتر در سنندج متمرکز بوده، اما با برگزاری نشست هایی در سقز و بانه و برنامه ریزی برای قروه، تلاش می شود زمینه گسترش خدمات و حمایت های انجمن در دیگر مناطق استان فراهم شود.

فکور همچنین نقش رسانه ها را در افزایش آگاهی عمومی و مطالبه گری اجتماعی مهم دانست و خواستار همراهی خبرنگاران در تولید و انتشار محتوای آموزشی، معرفی خدمات انجمن و پیگیری مطالبات بیماران دیابتی شد.

حمایت درمانی از ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیابتی

ناصر احمدجمالی، مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی کردستان نیز در این نشست با اشاره به خدمات حمایتی مجموعه اظهار کرد: از پنج هزار نفر عضو انجمن، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از کمک های مالی و خدمات حمایتی بهره مند می شوند.

وی تأمین هزینه های دارویی و آزمایشگاهی، تهیه دستگاه و نوار تست قند خون، حمایت از جراحی بیماران و ارائه رایگان نوار تست قند خون به افراد زیر ۱۵ سال را از جمله اقدامات انجمن برشمرد و افزود: بخش قابل توجهی از حمایت ها به تأمین تجهیزات و اقلام مورد نیاز بیماران اختصاص دارد.

احمدجمالی با اشاره به حضور کودکان و نوجوانان در میان مددجویان انجمن گفت: افراد تحت پوشش از سنین پایین، حتی نوزاد سه ماهه، تا ۱۵ سال را شامل می شوند که با همکاری پزشکان مرتبط خدمات درمانی دریافت می کنند.

وی همچنین از فعالیت فروشگاهی برای عرضه مواد غذایی فاقد قند و راه اندازی درمانگاه انجمن از سال ۱۳۹۸ خبر داد و اظهار کرد: این درمانگاه حدود چهار سال با حضور پزشک متخصص فعالیت داشت و خدمات آن با هزینه پایین و در مواردی رایگان ارائه می شد، اما در حال حاضر امکان ادامه همکاری پزشکان متخصص فراهم نیست.

مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی کردستان خواستار همکاری بیشتر دانشگاه علوم پزشکی استان برای احیای ظرفیت درمانی این مجموعه شد و گفت: سال گذشته درآمد انجمن حدود ۱۱۰ میلیون تومان بود، در حالی که ۱۲۰ میلیون تومان برای تأمین دارو، آزمایش، جراحی و سایر نیازهای مددجویان هزینه شد.

پیشگیری، راهکار کاهش بار اقتصادی دیابت

پرویز رشیدیان، عضو هیئت مدیره انجمن نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه به پیشگیری از دیابت، هزینه های درمان این بیماری را یکی از چالش های جدی نظام سلامت دانست و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از هزینه های مرتبط با دیابت به دارو و درمان عوارض آن اختصاص می یابد و آموزش و پیشگیری می تواند در کاهش این هزینه ها نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به آمارهای ارائه شده درباره افزایش موارد ابتلا در کشور افزود: بر اساس آمار اعلام شده، سالانه حدود ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت مبتلایان دیابت اضافه می شوند که این روند ضرورت ایجاد برنامه های آموزشی هدفمند و فراگیر را نشان می دهد.

رشیدیان آموزش در مدارس و استفاده از ظرفیت نظام آموزشی را یکی از راهکارهای مهم پیشگیری دانست و گفت: با توجه به جمعیت دانش آموزی کشور، آموزش اصول تغذیه، تحرک بدنی و آگاهی درباره عوامل خطر دیابت می تواند در کاهش روند ابتلا طی سال های آینده مؤثر باشد.

وی تأکید کرد: اگر پیشگیری به اولویت اصلی برنامه های مقابله با دیابت تبدیل نشود، کنترل روند افزایشی بیماری و هزینه های ناشی از آن دشوار خواهد بود و لازم است آموزش سلامت از سنین پایین به صورت هدفمند دنبال شود.