رئیس مشترک دم پارتی، با انتقاد از ساختار فوتبال ترکیه و سکوت فدراسیون فوتبال و هیئت مرکزی داوران در برابر تهدیدها و تبعیض‌های اعمال‌شده علیه آمداسپور گفت فوتبال به یکی از «جعبه‌های سیاه» ترکیه تبدیل شده است.

به گزارش کردپرس، تونجر بکرخان، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، در گفت‌وگو با ایلکه تی‌وی، درباره تحولات اخیر فوتبال ترکیه، حملات علیه آمداسپور، وضعیت تیم ملی، مشکلات اقتصادی و تغییر حزب برخی نمایندگان و شهرداران اظهارنظر کرد.

بکرخان با اشاره به عملیات انجام‌شده علیه هیئت مرکزی داوران و بحث‌های مربوط به تصمیم‌های داوری گفت فوتبال در ترکیه هیچ‌گاه نتوانسته صرفاً فوتبال باقی بماند.

او افزود: «دیگر پنالتی، پنالتی نیست؛ تصمیم، تصمیم نیست و مجازات نیز مجازات نیست. فوتبال به یکی از جعبه‌های سیاه ترکیه تبدیل شده است.»

رئیس مشترک دم پارتی مدعی شد فدراسیون فوتبال ترکیه و دیگر نهادهای مرتبط با این حوزه، به دست افراد متخصص اداره نمی‌شوند و نفوذ سیاسی و منافع اقتصادی بر تصمیم‌گیری‌های آنها تأثیر گذاشته است.

او با اشاره به برخی تصمیم‌های داوری افزود: «فوتبالیست حتی به بازیکن حریف دست نزده، اما داور پنالتی گرفته است؛ گل‌ها مردود اعلام می‌شوند و کارت‌های قرمز به‌سادگی نشان داده می‌شوند. در این حوزه زمینه جدی برای کسب رانت نیز وجود دارد.»

به گفته بکرخان، تحقق «فوتبال پاک» بدون دموکراتیک‌شدن ساختارهای کشور دشوار است و مدیریت نهادهایی مانند فدراسیون فوتبال و هیئت مرکزی داوران باید به افرادی سپرده شود که «نژادپرست، رانت‌جو و تک‌گرا» نباشند و به تنوع اجتماعی ترکیه احترام بگذارند.

انتقاد از وضعیت تیم ملی ترکیه

بکرخان وضعیت تیم ملی فوتبال ترکیه را «اسفبار» توصیف کرد و گفت معیارهای انتخاب بازیکنان و تشکیل تیم‌ها شفاف نیست.

او با اشاره به آنچه تبعیض علیه تیم‌های مناطق کُردستان ترکیه خواند، اظهار کرد: «تیم‌های منطقه از اصلی‌ترین قربانیان این وضعیت هستند. در بسیاری از مسابقات، داوران تصمیم‌های سلیقه‌ای می‌گیرند؛ هرچند نمی‌توان عملکرد تمام داوران را یکسان ارزیابی کرد.»

رئیس مشترک دم پارتی همچنین مدعی شد برخی فوتبالیست‌های کُرد که در اروپا عملکرد موفقی داشته‌اند، تنها به دلیل هویت کُردی یا گوش‌دادن به موسیقی کُردی به تیم ملی ترکیه دعوت نمی‌شوند.

او گفت: «بازیکنانی هستند که در تیم ملی آلمان نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند، اما با وجود اعلام آمادگی‌شان، به دلیل هویت کُردی حتی به تیم ملی ترکیه دعوت نمی‌شوند. این طردشدگی از فوتبال به مدرسه، اقتصاد و دیگر بخش‌های زندگی اجتماعی منتقل می‌شود.»

چرا آمداسپور در هر مسابقه خارج از خانه تهدید می‌شود؟

بکرخان در بخش دیگری از سخنان خود به حملات و شعارهای تهدیدآمیز علیه آمداسپور در مسابقات خارج از خانه پرداخت و از سکوت فدراسیون فوتبال ترکیه و هیئت مرکزی داوران انتقاد کرد: «آمداسپور یک تیم متعلق به این منطقه است یا تیم کشوری است که با ترکیه در جنگ است؟ چرا در هر مسابقه خارج از خانه هو می‌شود و مورد تهدید قرار می‌گیرد؟ چرا کیسه‌های زرد نشان می‌دهند؟ هیئت مرکزی داوران و فدراسیون فوتبال ترکیه کجا هستند؟ آیا تبعیض و تفرقه‌افکنی بزرگ‌تر از این وجود دارد؟»

بکرخان تأکید کرد تنوع زبانی و فرهنگی ترکیه باید در ورزشگاه‌ها نیز به رسمیت شناخته شود: «در ختای ممکن است شعار عربی بشنوید، در این منطقه مردم چند جمله به زبان کُردی می‌گویند و در دریای سیاه نیز ممکن است شعارهایی به زبان مردم آن منطقه داده شود. همه نهادها باید متناسب با این تنوع رفتار کنند.»

بکرخان با اشاره به حضور خود در چند مسابقه آمداسپور در دیاربکر گفت این باشگاه در میزبانی از تیم‌های رقیب رویکردی فراگیر و مهمان‌نوازانه دارد. او افزود: «تا صلح به فوتبال نیاید، صلح به ترکیه نخواهد آمد؛ تا صلح وارد ورزش نشود، دستیابی به صلح در ترکیه نیز ممکن نخواهد بود.»

یک پاک‌سازی در همه حوزه‌ها لازم است

بکرخان با کنار هم قرار دادن مشکلات فوتبال، اقتصاد، بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت ترکیه در همه این حوزه‌ها به یک «پاک‌سازی واقعی» نیاز دارد.

او همچنین از افزایش تغییر حزب میان نمایندگان پارلمان و شهرداران انتقاد کرد و گفت: «در گذشته کسی که می‌خواست حزبش را تغییر دهد، شرم می‌کرد؛ اما اکنون شرمی باقی نمانده است. فردی که امروز در سمت راست ما نشسته، فردای آن روز در سمت چپ ما می‌نشیند. برای نخستین بار است با چنین وضعیتی روبه‌رو می‌شوم و از آن شگفت‌زده‌ام.»