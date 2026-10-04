کنگره ۵۵۳۶ شهید، آزمون بزرگ دستگاه های کردستان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است

سرویس کردستان - استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت کنگره ۵۵۳۶ شهید استان، گفت: برگزاری این کنگره مهم ترین رویداد سال جاری در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان است و هرچه به زمان برگزاری آن نزدیک تر می شویم، تلاش و همراهی بیشتری از سوی دستگاه های اجرایی استان مورد انتظار است.

به گزارش کرد پرس، آرش زره تن لهونی در دومین نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان یکی از مهم ترین رویدادهای سال جاری در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و ضرورت دارد همه دستگاه های اجرایی استان با جدیت در اجرای برنامه های مرتبط با این کنگره مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای برگزاری این کنگره، افزود: دبیرخانه کنگره پیگیری های اصلی را انجام می دهند و مجموعه استانداری نیز در کنار آنان برای پیشبرد امور قرار دارد.

استاندار کردستان ادامه داد: در همین راستا جلساتی در تهران برگزار شده و در یکی از این جلسات که در بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد، موضوعات مرتبط با کنگره مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات خوبی اتخاذ شد که امیدواریم با پیگیری مسئولان مربوطه اجرایی شود.

زره تن لهونی با تأکید بر اینکه سیاست ها و تصمیماتی که در شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان، در چارچوب قوانین و سیاست های بالادستی و با همفکری اعضا اتخاذ می شود، برای همه دستگاه های اجرایی استان لازم الاجراست، یادآور شد: انتظار می رود همه دستگاه ها این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

وی با بیان اینکه هرچه به زمان برگزاری کنگره نزدیک تر می شویم، نیازمند تلاش بیشتری هستیم، گفت: دستگاه های مختلف اداری و اجرایی استان، حتی دستگاه هایی که عضو این شورا نیستند، باید در اجرای سیاست ها و برنامه های مصوب این حوزه همکاری و مشارکت جدی داشته باشند.

استاندار کردستان همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده درباره دیدار و سرکشی از خانواده های معظم شهدا، اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام شده از سوی دستگاه های مختلف، همچنان یک هزار و ۳۶۵ مورد بازدید از خانواده های شهدا باقی مانده است.

زره تن لهونی بیان کرد: انتظار می رود همه دستگاه ها با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند تا در جلسه آینده شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، گزارش تکمیل تمامی این بازدیدها ارائه شود.