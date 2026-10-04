شوری بالای آب دریاچه ارومیه بلای جان پرندگان مهاجر شد

به گزارش کردپرس، بهزاد شیرپنجه گفت: همزمان با آغاز فصل مهاجرت پرندگان، بخش‌هایی از پارک ملی دریاچه ارومیه محل عبور و استراحت کوتاه‌مدت برخی پرندگان مهاجر است.



وی افزود: شوری بالای آب دریاچه در برخی شرایط می‌تواند موجب تجمع بلورهای نمک روی پرها، سنگین شدن آنها و کاهش توانایی پرواز پرندگان شود.



شیرپنجه از شهروندان، مسافران و گردشگران خواست در صورت مشاهده پرندگان گرفتار یا ناتوان از پرواز، از نزدیک شدن یا جابه‌جایی خودسرانه آنها خودداری کرده و مراتب را از طریق سامانه رایگان ۱۵۴۰ گزارش کنند.



وی ادامه داد: محیط‌بانان پس از دریافت گزارش، وضعیت پرنده را بررسی و در صورت نیاز نسبت به زنده‌گیری اصولی، انتقال، تیمار و بازگشت آن به طبیعت اقدام خواهند کرد.



رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: همچنین موارد مشاهده‌شده در محدوده پل میانگذر دریاچه ارومیه را می‌توان به محیط‌بانان مستقر در سرمحیط‌بانی شهید کلانتری اعلام کرد.



