کردپرس
دیدار هیئت امرالی دم پارتی با جودت ییلماز درباره فعالیت کمیته‌های روند صلح
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ۱۲:۴۷ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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دیدار هیئت امرالی دم پارتی با جودت ییلماز درباره فعالیت کمیته‌های روند صلح

اعضای هیئت امرالی، در دیدار با جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، فعالیت‌های «هیئت پیگیری و ارزیابی» و چهار کمیته فرعی آن را بررسی کردند.

به گزارش کردپرس، پروین بولدان و مدحت سنجر، اعضای هیئت امرالی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، با جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، دیدار کردند.

این دیدار با محوریت آخرین تحولات «روند صلح و جامعه دموکراتیک» و فعالیت‌های هیئت پیگیری و ارزیابی برگزار شد و حدود یک ساعت و نیم ادامه یافت.

در این نشست، فعالیت‌های هیئت پیگیری و ارزیابی و چهار کمیته فرعی تشکیل‌شده در چارچوب قانون مرتبط با روند صلح مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای هیئت امرالی دم پارتی ضمن دریافت اطلاعات درباره اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌روی هیئت و کمیته‌های فرعی، پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را نیز با معاون رئیس‌جمهور ترکیه در میان گذاشتند.

هیئت پیگیری و ارزیابی به ریاست جودت ییلماز فعالیت می‌کند و چهار کمیته فرعی آن حوزه‌های امور حقوقی و قضایی، نظارت و تشخیص، سازگاری و یکپارچگی اجتماعی و خلع سلاح و هماهنگی راهبردی را پوشش می‌دهند.

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