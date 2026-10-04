۷۲۴۱ مجرم و اخلالگر در نظم در کردستان دستگیر شدند

فرمانده انتظامی کردستان:

سرویس کردستان - فرمانده انتظامی کردستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هفت هزار و ۲۴۱ نفر از مجرمانی که موجب بی نظمی و اخلال در جامعه شده بودند، با تلاش نیروهای انتظامی استان شناسایی و دستگیر شده اند.

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان، اظهار کرد: شناسایی و دستگیری برخی مجرمان ممکن است ماه ها زمان برده باشد اما نیروهای انتظامی با جدیت موضوعات را دنبال کرده و اجازه نداده اند مجرمان امنیت و آرامش جامعه را تحت تأثیر قرار دهند.

وی با اشاره به اقدامات پلیس در برخورد با اراذل و اوباش افزود: برخورد با افرادی که موجب آزار مردم یا هنجارشکنی می شوند، همواره مورد توجه پلیس بوده و امسال در این حوزه نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزایش برخورد داشته ایم.

فرمانده انتظامی کردستان ادامه داد: سال گذشته ۷۸ نفر در این زمینه دستگیر شدند و امسال ۲۴۴ نفر مورد ضربه قرار گرفته و دستگیر شده اند که از این تعداد، ۶ نفر اقدام به قدرت نمایی و تمرد در برابر مأموران کرده بودند و طبق قانون با آنها برخورد شد.

کاهش ۲۰ درصدی تلفات تصادفات در کردستان

الهی با اشاره به اقدامات پلیس برای کاهش تصادفات جاده ای گفت: با وجود شرایط خاص و وضعیت ویژه استان، با همکاری دستگاه های مختلف از جمله استانداری و اورژانس، اقدامات مؤثری برای کاهش تصادفات انجام شده است.

وی افزود: در سال جاری شاهد کاهش ۲۰ درصدی تلفات ناشی از تصادفات نسبت به سال گذشته بوده ایم و در مجموع، تصادفات منجر به فوت نیز کاهش قابل توجهی داشته است.

کشف بیش از ۲.۵ همت کالای قاچاق

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و احتکار اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲ همت و ۵۷۹ میلیارد تومان کالای قاچاق در استان کشف شده که در مقایسه با سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

الهی ادامه داد: در حوزه احتکار نیز بیش از چهار همت و ۷۰ میلیارد تومان کالا شناسایی و کشف شده و این موضوع با همکاری سایر دستگاه های مرتبط دنبال شده است.

وی با اشاره به برخورد با خودروهای شوتی در محورهای مواصلاتی استان گفت: این خودروها علاوه بر اینکه برای سرنشینان خود خطرآفرین هستند، جان سایر رانندگان و افراد در حال تردد در جاده ها را نیز تهدید می کنند و امسال توقیف خودروهای شوتی ۲۷ درصد افزایش یافته است.

فرمانده انتظامی کردستان افزود: در همین راستا حدود ۷۸۰ دستگاه خودرو توقیف شده است و تلاش پلیس این است که ضمن برخورد قانونی، از ایجاد خطر برای جان رانندگان و سایر مردم جلوگیری کند.

کشف بیش از چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق

الهی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مقابله با قاچاق سوخت گفت: تاکنون بیش از چهار میلیون لیتر سوخت در استان کشف شده و اقدامات مقابله ای در این زمینه با جدیت ادامه دارد.

وی همچنین به وضعیت سامانه ۱۱۰ اشاره کرد و گفت: زیرساخت های این سامانه در جریان حوادث اخیر در مقطعی آسیب دید و دسترسی به ۱۱۰ حدود سه ماه با مشکل مواجه بود، اما با تلاش های انجام شده این زیرساخت ها دوباره راه اندازی شد.

فرمانده انتظامی کردستان افزود: روزانه به طور میانگین حدود ۱۰۰ تماس عملیاتی با سامانه ۱۱۰ برقرار می شود که نیروهای پلیس پس از دریافت این تماس ها برای انجام مأموریت در محل حاضر می شوند و بخش قابل توجهی از تماس ها نیز مربوط به مشاوره و راهنمایی مردم است.

آمادگی پلیس برای دفاع از امنیت کشور

الهی با قدردانی از تلاش کارکنان انتظامی استان اظهار کرد: مجموعه انتظامی کردستان در دوران اخیر و با وجود شرایط ویژه، حتی برای یک لحظه مأموریت خود را رها نکرده و رشادت، شهامت، ایثار و ازخودگذشتگی کارکنان پلیس در این ایام قابل مشاهده بوده است.

وی با اشاره به حضور روحانیون در مجموعه انتظامی استان افزود: روحانیون در کنار نیروهای انتظامی حضور دارند و بر عملکرد کارکنان در رده های مختلف از پاسگاه و کلانتری تا مرزها و سایر مجموعه های انتظامی نظارت می کنند تا اقدامات کارکنان از نظر شرعی و قانونی نیز مورد توجه باشد.

فرمانده انتظامی کردستان در پایان گفت: امروز در محضر نماینده ولی فقیه با شهدا و مردم عهد می بندیم و بار دیگر با امام و مقتدای خود بیعت می کنیم که در کنار سایر دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی و نیروهای مسلح، برای برقراری نظم و امنیت، دفاع از مرز و بوم و ارزش های انقلاب اسلامی، جان خود را در طبق اخلاص گذاشته و از هیچ کوششی دریغ نکنیم.

خدمت به مردم والاترین مسیر برای نیروی انتظامی است

نماینده ولی فقیه در کردستان نیز در این دیدار با بیان اینکه عبادت صرفا به نماز و روزه محدود نمی شود، گفت: منفعت رسانی به مردم و جامعه از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است و نیروهای نظامی و انتظامی با فعالیت های دلسوزانه خود در این مسیر حرکت می کنند.

حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی با اشاره به اهمیت خدمت رسانی به جامعه، ایمان به خدا و نفع رسانی به برادران ایمانی را بر اساس روایتی از امام حسن عسکری علیه السلام، دو خصلت بی بدیل و بالاتر از هر امر دیگری دانست.

وی با اشاره به شرایط خاص و گذشت بیش از هفت ماه از دوران جنگ، از زحمات طاقت فرسای نیروهای نظامی و سربازان گمنام تقدیر کرد و تلاش های خالصانه آنان را با وجود فشارهای کاری و محدودیت ها ستودنی خواند.

نماینده ولی فقیه در کردستان با یادآوری این نکته که مفیدترین مردم کسی است که نفعش بیشتر به دیگران برسد، بیان کرد: نیروهای انتظامی نباید به حواشی توجه کنند، چرا که لباس مقدس آنان در سطح جامعه نماد آرامش و امنیت برای مردم است.

حجت الاسلام پورذهبی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به وجود چنین نیروهای مؤمن و مفیدی افتخار می کند و این خدمت گزاری، فرصتی الهی است که باید به بهترین شکل برای جامعه انسانی به کار گرفته شود.