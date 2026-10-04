هیچ کودکی نباید به دلیل مشکلات اقتصادی از پیش دبستانی محروم شود

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان:

سرویس کردستان - مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر ضرورت حمایت از خانواده های کم برخوردار، گفت: هیچ کودکی نباید به دلیل مشکلات اقتصادی از حضور در دوره پیش دبستانی محروم شود و مدیران مراکز در صورت شناسایی چنین مواردی، موضوع را به آموزش و پرورش اعلام کنند تا برای حمایت از خانواده ها اقدام شود.

به گزارش کرد پرس، سیدفواد حسینی در آیین بازگشایی کودکستان ها که به صورت نمادین در کانون دکتر معتمدی سنندج برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی و هفته ملی کودک، اظهار کرد: امروز شاهد آغاز تجربه ای شیرین و به یادماندنی برای کودکان هستیم؛ کودکانی که نخستین گام های خود را در مسیر رشد، یادگیری و تعالی برمی دارند.

وی افزود: امسال حدود ۸۰۰ مرکز پیش دبستانی در سطح استان کردستان پذیرای کودکانی هستند که نخستین تجربه رسمی خود از تعلیم و تربیت و حضور در محیط آموزشی را آغاز می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با قدردانی از مربیان پیش دبستانی، فعالیت آنان را مسئولیتی حساس و دشوار دانست و گفت: مربیان پیش دبستانی مسیر شغلی سخت و حساسی را انتخاب کرده اند و آموزش و پرورش نیز پیگیر مسائل و وضعیت معیشتی آنان است و امیدواریم در این زمینه اتفاقات خوبی رقم بخورد.

حسینی خطاب به مربیان کودکستان ها، اظهار کرد: کودکان گران بهاترین سرمایه جامعه هستند که به امانت در اختیار شما قرار گرفته اند و پیش از آموزش مهارت و دانش، باید مهربانی، انسانیت، دوستی، صلح، آشتی با طبیعت و رفتارهای انسانی را به آنان بیاموزید.

وی ادامه داد: رفتار مهربانانه مربیان می تواند در ادامه مسیر تحصیلی و زندگی کودکان تأثیرگذار باشد و زمینه رشد متوازن و موفقیت آنان را فراهم کند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر ضرورت توجه به تفاوت های فردی کودکان، گفت: هر کودک مسیر متفاوتی در زندگی دارد و از شرایط، استعدادها و توانمندی های خاص خود برخوردار است؛ بنابراین نباید کودکان را با یکدیگر مقایسه کرد، چراکه این مقایسه می تواند بر روند رشد و اعتمادبه نفس آنان تأثیر منفی بگذارد.

حسینی همچنین بر ضرورت کاهش هزینه های تحمیلی به خانواده ها تأکید کرد و افزود: نباید اجازه دهیم کودکان به دلیل مشکلات اقتصادی از پیش دبستانی محروم شوند و در صورت مواجهه خانواده ای با مشکلات مالی، مدیران مراکز باید موضوع را به آموزش و پرورش اطلاع دهند تا برای حمایت از آن خانواده اقدام شود.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تحمیل هزینه های اضافی به خانواده ها در طول سال تحصیلی، بیان کرد: مراکز آموزشی باید از تحمیل هزینه برای تهیه کاردستی، دست سازه و موارد مشابه خودداری کنند و این موضوع را مورد توجه جدی قرار دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با آرزوی سال تحصیلی موفق برای کودکان، مربیان و خانواده ها، گفت: امیدواریم سال تحصیلی جدید برای همه کودکان، سالی سرشار از یادگیری، رشد، شادی و تجربه های خوب باشد.

۴۲۹۰ نوآموز در کودکستان های ناحیه یک سنندج آموزش می بینند

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج نیز در این آیین با تبریک هفته ملی کودک، اظهار کرد: امسال این هفته با شعار «کودکان، الفبای وطن» برگزار می شود و محورهایی همچون یاد کودکان و نوجوانان شهید، محیط زیست، خانواده، بازی، کتاب، کودکان با نیازهای ویژه و علم و فناوری مورد توجه قرار گرفته است.

هادی الله ویسی با اشاره به جایگاه و نقش مربیان کودکستان ها، افزود: فعالیت با کودکان از حساسیت و دشواری خاصی برخوردار است و مربیان کودکستان ها با مسئولیتی سنگین در زمینه تربیت و آموزش نسل آینده مواجه هستند.

وی ادامه داد: کودکستان نخستین گام رسمی بسیاری از کودکان در مسیر یادگیری، رشد و تجربه زندگی اجتماعی است و کودکان در این محیط، دنیای تازه ای از با هم بودن، یادگیری و تعامل را تجربه می کنند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج با تأکید بر اهمیت توجه به تفاوت های فردی کودکان، گفت: هر کودک دارای هویت، استعداد و توانمندی منحصربه فردی است و باید فرصت رشد و شکوفایی این ظرفیت ها در محیطی شاد و امن و در کنار مربیان دلسوز فراهم شود.

الله ویسی بیان کرد: آنچه امروز در کودکستان ها آغاز می شود، پایه ای برای مسیر آینده کودکان است و انتظار می رود با همراهی مربیان و خانواده ها، این «غنچه های امروز» در آینده به سرمایه های توانمند برای ایران تبدیل شوند.

وی اظهار کرد: امسال چهار هزار و ۲۹۰ نوآموز در کودکستان های ناحیه یک سنندج تحت آموزش قرار می گیرند.