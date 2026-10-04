پیشگیری از کشت مواد مخدر باید در اولویت باشد

معاون استاندار کردستان:

سرویس کردستان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از کشت مواد مخدر، گفت: باید از همه ظرفیت های موجود برای جلوگیری از کشت موادی مانند خشخاش و ماری جوانا استفاده کرد، چرا که مقابله با مراحل بعدی این پدیده دشوارتر خواهد بود.

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان، اظهار کرد: رویکرد اصلی در اقدامات کنونی، تمرکز بر جنبه های پیشگیرانه، ترویجی و اطلاع رسانی است تا از شکل گیری آسیب ها و بحران های بعدی جلوگیری شود.

وی با تأکید بر نقش نهادهای محلی در روستاها و مناطق محروم، افزود: دهیاری ها، بخشداری ها، بهورزان و خانه های بهداشت باید با همکاری دستگاه های متولی، نقش فعال تری در ترویج سلامت و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر ایفا کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان از جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و رسانه ها و صداوسیما خواست با اطلاع رسانی گسترده، زمینه آگاهی مردم درباره پیامدهای کشت مواد مخدر را فراهم کنند و در صورت مشاهده کشت، نسبت به امحای آن در سریع ترین زمان ممکن اقدام شود.

ورمقانی با اشاره به حساسیت محیط های آموزشی، بر تشدید نظارت بر فعالیت مراکز و واحدهای صنفی اطراف مدارس تأکید کرد و از نیروی انتظامی خواست نظارت مستمر بر دکه ها و مراکز فروش اطراف مدارس داشته باشد.

وی گفت: در صورت مشاهده فعالیت هر دکه یا مرکز فروش در زمینه توزیع مواد مخدر، باید بدون وقفه اقدامات قانونی از جمله پلمب آن انجام شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین آموزش خانواده ها را یکی از محورهای مهم پیشگیری از اعتیاد دانست و بر اجرای طرح های محله محور و برگزاری کارگاه های تخصصی تأکید کرد.

ورمقانی افزود: هر کارمند و نیروی اجرایی باید مربی خانواده خود باشد تا با افزایش آگاهی خانواده ها، زمینه سالم سازی محیط های اجتماعی و کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد فراهم شود.

آموزش ۱۶۰ دانشجو برای فعالیت های پیشگیرانه

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان نیز در این نشست بر نقش دستگاه های فرهنگی در آموزش و آگاهی بخشی درباره پیامدهای مصرف مواد مخدر تأکید کرد.

علی محمدپناه گفت: ۱۶۰ دانشجوی مرتبط با حوزه آسیب های اجتماعی آموزش دیده اند و در آینده نزدیک دوره های تخصصی پیشگیری از اعتیاد برای آنان برگزار می شود تا بتوانند در مدارس، کارگاه های آموزشی برای دانش آموزان برگزار کنند.

وی همچنین از برنامه ریزی برای توانمندسازی سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه آسیب های اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد خبر داد و افزود: سمن ها می توانند نقش مؤثری در پیشگیری و مقابله با مواد مخدر و اعتیاد داشته باشند.

کشف ۹۸۰ کیلوگرم مواد مخدر در کردستان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کردستان نیز از کشف ۹۸۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری ۶۰۹ خرده فروش در نیمه نخست امسال خبر داد.

سرهنگ گودرز امیری اظهار کرد: تعداد خرده فروشان دستگیرشده در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در نیمه نخست امسال تعداد کشت کنندگان مواد مخدر دستگیرشده نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۶ درصد افزایش یافته و در مجموع یک هزار و ۲۹۲ نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر در استان دستگیر شده اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کردستان از دستگیری ۸۰۰ معتاد متجاهر در سال جاری خبر داد و گفت: ۲۵ هزار و ۲۰۶ عدد قرص روان گردان نیز کشف شده است.

امیری ادامه داد: در قالب اجرای چهار مرحله طرح «آرامش در شهر»، ۵۸۹ کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط و در نیمه نخست امسال ۳۹۹ توزیع کننده مواد مخدر نیز دستگیر شده اند.

وی از انهدام سه باند مرتبط با مواد مخدر در استان خبر داد و درباره نظارت بر مراکز عرضه در اطراف مدارس و دانشگاه ها، گفت: دکه ها و واحدهای اطراف مراکز آموزشی ملزم به خودداری از فروش سیگار هستند و در صورت مشاهده تخلف، با آنها برخورد قانونی و نسبت به پلمب واحد متخلف اقدام خواهد شد.