روایتی از مسیر زیسته و آکادمیک میلاد رضایی؛ از پایه‌های انضباط فردی در کرمانشاه تا مقطع دکتری علوم ورزشی در UPM مالزی و مدیریت اجرایی در هورایزن فیتنس عمان. او با پیوند فیزیولوژی، روان‌شناسی رفتار و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد (Evidence-Based)، اکوسیستم بین‌المللی AKOFIT DUBAI L.L.C را با همراهی تیمی از پزشکان، فیزیولوژیست‌ها و متخصصان تغذیه پایه‌گذاری کرد تا استانداردی نوین و داده‌محور در ارتقای پایدار کیفیت زیست و سلامت انسان پدید آورد.

روایتی از مسیر زیسته و حرفه‌ای میلاد رضایی

ریشه‌ها؛ اقلیم انضباط و نخستین درس‌های پشتکار

داستان انسان‌ها غالباً بازتابی از جغرافیایی است که در آن ریشه دوانده‌اند. برای میلاد رضایی، این نقطهٔ آغازین کرمانشاه بود؛ دیاری که نامش با پهلوانی، صبوری و احترام به مرامِ ایستادگی گره خورده است. او در محیطی پرورش یافت که ورزش صرفاً یک سرگرمی موقت نبود، بلکه آداب زندگی به‌شمار می‌رفت. آموزش‌های پدر، شالودهٔ نظمی آهنین را در ذهن او بنا نهاد؛ درکی شهودی از این‌که هر دستاورد بزرگ، حاصل هزاران ساعت تلاش بی‌صدا و پایبندی به برنامه است.

شروع از آب؛ شنا در پنج‌سالگی

نخستین مواجههٔ جدی او با جهان ورزش در پنج‌سالگی و درون خطوط آرام استخر شکل گرفت. آب فضایی بدون تعارف است؛ جایی که هیچ گامی بدون هماهنگی عضلانی به جلو پیش نمی‌رود و ریتم تنفس باید با ضربان تلاش هماهنگ باشد. شنا به او آموخت که ریتم و پیوستگی، بنیاد هر مهارتی هستند. ساعت‌ها تمرین شنا در سال‌های آغازین کودکی، ریه‌ها، مفاصل و ذهنی ساخت که آمادگیِ ورود به چالش‌های سنگین‌تر را داشت.

زمینِ جدی‌تر؛ تاتامی، دایره کشتی و هنرهای رزمی

با گذر از دوران خردسالی، گستره کنجکاوی حرکتی میلاد به زمین‌های سفت‌تر کشیده شد. او وارد دنیای کشتی و هنرهای رزمی شد؛ عرصه‌هایی که ماهیت آن‌ها مواجهه بی‌واسطه با تعادل، وزن حریف و مرکز ثقل بدن است. کشتی سنتی به او یاد داد که شکست، جزئی طبیعی از فرایند است و پیروزی، بازگرداندنِ تعادل در اوج تلاطم و بحران معنا می‌دهد. هنرهای رزمی نیز تمرکز ذهنی، احترام به حریف و سرعت تصمیم‌گیری را به این جعبه‌ابزار افزودند.

نقطه عطف؛ عبور از تجربه تجربی به‌سوی علم تمرین

ورود به دوران جوانی هم‌زمان با آشنایی او با دنیای وزنه‌ها و بدنسازی بود. اما تفاوت نگاه او از همان ابتدا نمایان شد؛ در حالی که جریان غالب باشگاه‌ها بر پایهٔ آزمون و خطاهای سنتی و توصیه‌های تجربی پیش می‌رفت، پرسش محوری رضایی این بود: «چرا این حرکت اثربخش است؟ مکانیسم سلولی و بیومکانیکیِ پشت این فشار چیست؟»

این کنجکاوی بی‌پایان، او را از تکرار صرف تمرینات به مطالعهٔ عمیق منابع دانشگاهی، بیومکانیک حرکتی، فیزیولوژی عضله، کینزیولوژی و آناتومی کاربردی سوق داد. بدنسازی برای او دیگر فقط تغییر اندازهٔ عضلات نبود؛ بلکه دانشی برای بهینه‌سازی ظرفیت‌های زیستی انسان به حساب می‌آمد.

شبکه‌سازی دانش؛ حضور در سمینارها و اخذ مدارک بین‌المللی

رضایی برای به‌روز نگه‌داشتن پایگاه علمی خود، مرزهای منطقه‌ای را درنوردید. او طی سال‌های متمادی در بیش از پنجاه سمینار، کنگرهٔ تخصصی و دورهٔ بازآموزی بین‌المللی در کشورهایی چون ایران، امارات متحده عربی، ترکیه، گرجستان و عمان حضور یافت. مدارک مربیگری بین‌المللی از جمله فدراسیون جهانی (IFBB) در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، عضویت و ثبت حرفه‌ای در رجیستر مربیان دبی (REPs Dubai) و ارتباط مستمر با صاحب‌نظران علوم تمرین، جایگاه حرفه‌ای او را به‌عنوان متخصصی به‌روز تثبیت کرد.

مسیر دانشگاهی؛ دکتری علوم ورزشی در UPM

عطش یادگیری آکادمیک، میلاد رضایی را به تحصیل در مقطع دکتری علوم ورزشی (PhD in Sport Science) در دانشگاه پوترا مالزی (Universiti Putra Malaysia - UPM) رساند؛ دانشگاهی معتبر در سطح جهانی که زیرساختی غنی برای پژوهش‌های علمی فراهم می‌کند. تمرکز او در این دوران بر پژوهش‌های علمی دقیق، ارزیابی داده‌های زیستی، متدولوژی تحقیق و تحلیل‌های آماری پیشرفته قرار گرفت؛ تجاربی که نگاه او به مربیگری را از سلیقهٔ شخصی به «تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد» (Evidence-Based Practice) بدل ساخت.

تجربه عمان؛ مدیریت اجرایی در هورایزن فیتنس (Horizon Fitness)

میدان عملی بعدی، مسقط و همکاری با مجموعه بزرگ Horizon Fitness بود. میلاد رضایی در این دوره در راه‌اندازی بیست‌وهفتمین شعبه این زنجیره بزرگ ورزشی نقشی فعال ایفا کرد و در کنار مربیان ارشد بین‌المللی، به‌ویژه کادر بریتانیایی، استانداردهای سخت‌گیرانه باشگاه‌داری بین‌المللی را تجربه کرد.

طراحی برنامه‌های تمرینی و سلامت برای مراجعانی ویژه—شامل پزشکان، دیپلمات‌ها، مدیران ارشد شرکت‌ها و چهره‌های دانشگاهی—به او آموخت که نسخهٔ تمرینی افراد پرمشغله نیازمند حداکثر بهره‌وری زمانی، پایش مستمر استرس و تطبیق با سبک زندگی مدرن است.

فلسفه سلامت؛ پیوند فیزیولوژی، داده و روان‌شناسی رفتار

در ذهن رضایی یک باور بنیادین شکل گرفت: کامل‌ترین پروتکل ورزشی و تغذیه‌ای، اگر با الگوی رفتاری و روانی فرد همخوانی نداشته باشد، شکست خواهد خورد. او تمرین را با مفاهیم تغییر رفتار (Behavior Change)، بهینه‌سازی خواب، مدیریت کورتیزول و تعادل متابولیک پیوند زد. از نگاه او، مربی نه ناظر حرکات ورزشی، بلکه معمار سبک زندگی جدیدی است که سلامت پایدار را بدون ایجاد فرسودگی ذهنی برای فرد تضمین می‌کند.

تولد یک چشم‌انداز نو؛ ثبت آکوفیت دبی AKOFIT DUBAI L.L.C

با انباشت بیش از یک دهه تجربه در بالاترین سطوح علمی و اجرایی، زمان برداشتن گامی راهبردی فرا رسید: پایه‌گذاری یک اکوسیستم جامع سلامت با تکیه بر استانداردهای جهانی. با ثبت رسمی شرکت AKOFIT DUBAI L.L.C در دبی و ایجاد زیرساخت‌های بین‌المللی، آکوفیت متولد شد. دبی به‌عنوان قطب پویای تجارت و نوآوری جهان، بستری ایدئال فراهم آورد تا این ایده به ساختاری فرامرزی بدل شود که به مراجعان و فارسی‌زبانان در سراسر قاره‌ها خدمات تشخیصی و تمرینی استاندارد ارائه دهد.

معماری آکوفیت؛ چهار ستون و یک اصل تخطی‌ناپذیر

آکوفیت صرفاً یک پلتفرم یا دفتر ورزشی نیست؛ بلکه یک سازمان میان‌رشته‌ای متشکل از بیش از سی پزشک، فیزیولوژیست ورزشی، متخصص بیومکانیک حرکتی، کارشناس ارشد تغذیه، روان‌شناس و مهندس داده است. این مجموعه بر چهار ستون اساسی بنا شده است:

تمرین تخصصی، اصلاح بیومکانیک و پاسچر حرکتی؛ پزشکی ورزشی، تغذیه بالینی و فیزیولوژی عملکرد؛ پایش مداوم داده‌محور و تحلیل شاخص‌های بیومتریک؛ روان‌شناسی سلامت و تسهیل تغییر رفتار.

در این ساختار، یک قانون طلایی وجود دارد: «هر متخصص موظف است صرفاً در دایره صلاحیت حرفه‌ای خود عمل کند؛ نه یک قدم فراتر، نه یک قدم کمتر.» پرونده‌ها به‌شکل تیمی بررسی می‌شوند و در صورت وجود کوچک‌ترین اختلال بالینی یا اسکلتی، مراجع بلافاصله به پزشک مربوطه ارجاع داده می‌شود.

هدایت پرونده‌های پیچیده و دستاوردهای ماندگار

ثمره این نگرش ساختاریافته، نظارت بر صدها پروندهٔ بهبود ساختار بدنی، بازتوانی پس از آسیب، ارتقای آمادگی نخبگان و بازگرداندن نشاط زیستی به افرادی بوده است که سال‌ها از چرخه‌های تکراری رژیم‌های سخت و تمرینات غیراصولی خسته شده بودند. آکوفیت برای هر فرد پرونده‌ای اختصاصی بر مبنای ژنتیک رفتاری، محدودیت‌های شغلی و پاسخ‌های هورمونی تدوین می‌کند تا پایداری نتایج به یک اصل بدیهی تبدیل شود.

چشم‌انداز آینده؛ ساختن استانداردی که دوام بیاورد

میلاد رضایی امروز پیشگام جریانی است که سلامت را از فضای تبلیغاتی و راهکارهای کوتاه‌مدت جدا کرده و به ساحت علم، تعهد اخلاقی و مهندسی داده بازمی‌گرداند. نگاه او به آکوفیت، فراتر از یک سازمان اقتصادی، پروژه‌ای تمدنی برای ارتقای کیفیت زیست انسان‌هاست. این مسیر بر پایه‌هایی استوار است که سال‌ها پیش روی تاتامی‌های کشتی و خطوط استخر آموخته شد: صداقت با خود، احترام به علم، فروتنی در برابر ندانسته‌ها و تلاشی خستگی‌ناپذیر برای ساختن سامانه‌ای پایدار.