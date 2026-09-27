کردپرس
هادی عامری از دولت عراق خواست محدودیت پروازهای ایران را لغو کند
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۱۳:۰۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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هادی عامری از دولت عراق خواست محدودیت پروازهای ایران را لغو کند

هادی عامری، رئیس سازمان بدر، با انتقاد شدید از تصمیم دولت عراق برای اعمال محدودیت بر پروازهای ایران، خواستار عقب‌نشینی بغداد از این تصمیم شد و آن را مغایر با حقوق بشر و قوانین بین‌المللی دانست.

به گزارش کردپرس، هادی عامری، رئیس سازمان بدر، ضمن محکوم کردن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه تحریم‌های اخیر علیه پروازهای ایران، این اقدامات را «غیراخلاقی و غیرانسانی» و مغایر با قوانین بین‌المللی و حقوق بشر توصیف کرد.

عامری در جریان یک سخنرانی عمومی گفت آمریکا تلاش می‌کند از طریق چنین تصمیم‌هایی ملت‌های منطقه را تحت فشار قرار دهد و از دولت عراق خواست به خواست مردم این کشور پاسخ دهد و از تصمیم خود درباره اجرای این محدودیت‌ها و جلوگیری از پرواز هواپیماهای ایران به عراق عقب‌نشینی کند.

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