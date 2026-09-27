دهمین نمایشگاه کتاب دیاربکر با حضور ۱۲۵ ناشر افتتاح شد

دهمین نمایشگاه کتاب دیاربکر با حضور ۱۲۵ ناشر و مؤسسه فرهنگی و مشارکت بیش از ۴۰۰ نویسنده، شاعر، دانشگاهی و هنرمند افتتاح شد. این نمایشگاه تا چهارم اکتبر در مرکز بین‌المللی نمایشگاه‌ها و کنگره‌های بین‌النهرین ادامه خواهد داشت.

به گزارش کردپرس، دهمین نمایشگاه کتاب دیاربکر روز شنبه ۲۶ سپتامبر با حضور نمایندگان نهادهای محلی، نویسندگان، ناشران و علاقه‌مندان به کتاب آغاز به کار کرد. این نمایشگاه را شرکت نمایشگاهی تویاب با همکاری اتحادیه ناشران ترکیه و حمایت اتاق بازرگانی و صنایع دیاربکر برگزار کرده است.

در این دوره، ۱۲۵ ناشر، برند و مؤسسه فرهنگی حضور دارند و بیش از ۴۰۰ نویسنده، شاعر، دانشگاهی و هنرمند طی ۹ روز در برنامه‌های مختلف شرکت خواهند کرد. برگزارکنندگان از برگزاری دست‌کم ۷۶ نشست، پنل، گفت‌وگوی ادبی، نمایشگاه جانبی و مراسم امضای کتاب خبر داده‌اند.

ناشران کُرد و مؤسسات فعال در حوزه زبان و فرهنگ کُردی نیز با برپایی غرفه‌هایی در نمایشگاه حضور یافته‌اند. آرام، آرین، بلکی، موری، موری زاروک، دنگ و اتحادیه نویسندگان درسیم از جمله ناشران و مؤسسات حاضر در فهرست شرکت‌کنندگان هستند.

برای کودکان و نوجوانان نیز برنامه‌هایی مانند قصه‌خوانی، کارگاه کمیک، نویسندگی خلاق و فعالیت‌های هنری پیش‌بینی شده است. بخشی با عنوان «دیوار تصویرگران» نیز در نمایشگاه ایجاد شده تا دانشجویان هنر و تصویرگران جوان آثار خود را به نمایش بگذارند و با ناشران، به‌ویژه ناشران کتاب کودک و نوجوان، ارتباط برقرار کنند.

سرا بوجاک، شهردار مشترک کلان‌شهر دیاربکر، در مراسم افتتاحیه با اشاره به پیشینه فرهنگی و تنوع زبانی این شهر، نمایشگاه کتاب را فضایی برای گسترش گفت‌وگو، همبستگی و صلح توصیف کرد. او همچنین از ناشران کُرد و ترک که با وجود مشکلات اقتصادی در نمایشگاه شرکت کرده‌اند، قدردانی کرد.

محمت کایا، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع دیاربکر، نیز با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و حضور ناشران در نمایشگاه‌ها، خواستار حمایت مشترک وزارت فرهنگ، استانداری و مدیریت‌های محلی از این رویداد شد. به گفته او، دوره گذشته نمایشگاه کتاب دیاربکر حدود ۲۷۶ هزار بازدیدکننده داشت.

دهمین نمایشگاه کتاب دیاربکر تا یکشنبه چهارم اکتبر، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۹ در مرکز بین‌المللی نمایشگاه‌ها و کنگره‌های بین‌النهرین واقع در کیلومتر دهم جاده دیاربکر–الازیغ برپاست و بازدید از آن رایگان است.