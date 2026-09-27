مدحت سنجر: روند صلح بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد
به گزارش کردپرس، مدحت سنجر عضو هیئت امرالی و نماینده حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، به دعوت «پلتفرم صلح و همبستگی» به سوئیس سفر کرد و با نمایندگان احزاب سیاسی، اتحادیههای کارگری و سازمانهای جامعه مدنی دیدار داشت.
سنجر در پارلمان فدرال سوئیس با هیئتهایی از حزب سوسیالیست و حزب سبز دیدار و سپس همراه با مسئولان پلتفرم دموکراسی سوئیس در نشستی با حضور نمایندگان نهادهای مختلف شرکت کرد.
او در ادامه در پنلی با موضوع آخرین تحولات ترکیه و وضعیت «روند صلح و جامعه دموکراتیک» سخنرانی کرد. این پنل را پلتفرم صلح و همبستگی برگزار کرد و مرال چیچک، نماینده جنبش زنان کُرد اروپا، نیز از دیگر سخنرانان آن بود.
مدحت سنجر با اشاره به مذاکرات میان دولت ترکیه و عبدالله اوجالان گفت در نتیجه این گفتوگوها تحولاتی روی داده و گامهایی نیز برداشته شده است؛ اما مسئلهای که باید هرچه سریعتر حل شود، کمبود اعتماد است.
او افزود: «بهطور کلی به اعتماد نیاز داریم. وقتی از روند صلح سخن میگوییم، باید اعتماد نیز وجود داشته باشد؛ اما در این زمینه کاستیهایی دیده میشود که باید در کوتاهترین زمان برطرف شود.»
سنجر ادامه داد: «فراخوان ۲۷ فوریه و تحولاتی که پس از آن روی داد، نشان داد مردم کُرد همراه با آقای اوجالان بر صلح پافشاری میکنند و معتقدند راهی جز صلح در برابر آنان وجود ندارد.»
نماینده دم پارتی درباره دیدارهای خود در سوئیس گفت: «در پارلمان فدرال با هیئتهایی از احزاب سیاسی دیدار کردیم. سوئیس میتواند در این روند صلح نقش مهمی بر عهده بگیرد و باید به آن کمک کند؛ اما تاکنون تلاش مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است.»
سنجر با اشاره به تحولات خاورمیانه افزود این تحولات بیش از پیش اهمیت روند صلح را نشان میدهند: «دولت باید این روند را در چارچوبی قانونی و مبتنی بر قانون اساسی پیش ببرد و برای مسائل موجود راهحل پیدا کند.»
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