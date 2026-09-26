خزعلی: مشارکت عراق در تحریم ایران پذیرفتنی نیست

به گزارش کردپرس به نقل از «آوینه»، قیس خزعلی امروز شنبه در پیامی اعلام کرد که از نظر وی، قابل قبول نیست جمهوری اسلامی ایران از زمین، دریا و آسمان تحت تحریم قرار گیرد و مردم این کشور با دشواری و فشار مواجه شوند، در حالی که عراق نهتنها نظارهگر باشد، بلکه در اجرای این تحریمها نیز مشارکت کند.
وی تأکید کرد که چنین رویکردی را در قبال تحریم ملتها قابل قبول نمیداند و با اشاره به روابط اجتماعی، فرهنگی و دینی میان مردم عراق و ایران، خواستار اتخاذ موضعی مشترک در این زمینه شد.
خزعلی از مردم عراق و سپس جریانهای سیاسی، پارلمان و دولت این کشور خواست برای اتخاذ موضعی واحد، بر پایه اصول حاکمیت و ملاحظات انسانی، اقدام کنند.
وی در توضیح این دیدگاه گفت حاکمیت به معنای تصمیمگیری مستقل عراق و بدون ترس است و ملاحظات انسانی نیز ایجاب میکند عراق در اعمال فشار علیه ملتهای مسلمان مشارکت نکند.
دبیرکل عصائب اهلالحق همچنین بر ضرورت یکپارچگی مواضع داخلی و پرهیز از متهم کردن یکدیگر به خیانت تأکید کرد.
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