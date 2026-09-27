مراسم یادبود جانباختگان PKK در آنکارا برگزار شد
به گزارش کردپرس، این مراسم به ابتکار پلتفرم نهادهای دموکراتیک در ساختمان تشکیلات استانی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) در آنکارا برگزار شد.
در محل برگزاری مراسم، تصاویر عبدالله اوجالان و شش عضو جانباخته جنبش آزادی شامل رازیه آی با نام سازمانی «عصیان فرمان شنگال»، سوات چالپان با نام «جوان سرحد»، نهله بوکت اولمز با نام «بریتان آمد»، باران اوزترک با نام «باز سیپان»، محمد اصلانتاش با نام «شورش قونیه» و حسرت توسون با نام «آسمین دورشین» قرار داده شد.
همچنین پارچهنوشتهای با مضمون «جانباختگان مایه افتخار ما هستند» در محل نصب شد. خانوادهها پس از ورود، تصاویر جانباختگان را در آغوش گرفتند و برای آنان سوگواری کردند. در ادامه دعا و فاتحه خوانده شد و حاضران یک دقیقه سکوت کردند.
خانوادههای جانباختگان، مادران صلح، اعضا و نمایندگان سازمانهای مدنی و احزاب سیاسی عضو پلتفرم نهادهای دموکراتیک در این برنامه حضور داشتند.
محمد زکی ایرمز و ذوالکف اوچار، نمایندگان دم پارتی در پارلمان ترکیه، به همراه شماری از اعضای هیئت اجرایی مرکزی این حزب نیز در مراسم شرکت کردند.
براساس اعلام برگزارکنندگان، برنامه یادبود به مدت دو روز ادامه دارد و بازدید از محل برگزاری آن تا ساعت ۱۷ امکانپذیر است.
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