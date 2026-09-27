نخستین مجله روانشناسی کُردی دهمین سال فعالیت خود را با برگزاری سمپوزیوم گرامی میدارد
به گزارش کردپرس، مجله «Psychology Kurdî» که از آن بهعنوان نخستین نشریه تخصصی روانشناسی به زبان کُردی یاد میشود، در دهمین سال فعالیت خود میزبان شماری از روانشناسان، روانپزشکان، دانشگاهیان، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر خواهد بود.
محور اصلی این سمپوزیوم، تأثیر فشار، نابرابری و بیعدالتی بر سلامت روان جامعه است. در نشستهای روز نخست موضوعاتی مانند آسیبهای جمعی، مواجهه با گذشته، سوگ اجتماعی، نظام قضایی و جستوجوی عدالت بررسی خواهد شد.
برنامههای روز دوم نیز به اهمیت زبان مادری در رشد و حفاظت روانی کودکان، مشکلات روانی مهاجران و برابری در دسترسی به خدمات سلامت اختصاص دارد. اهمیت ارتباط میان بیمار و درمانگر به زبان مادری نیز از دیگر محورهای این سمپوزیوم است.
از آسیبهای جمعی تا خشونت معرفتی
پروفسور یان ایلهان قزلخان درباره تروماتولوژی میانفرهنگی و تأثیر عوامل فرهنگی سخنرانی خواهد کرد و پروفسور ملک گورگنلی نیز رابطه انسان و مکان و ابعاد روانشناسی سیاسی را بررسی میکند.
پروفسور سیبل ساکاریا درباره موانع زبانی در حوزه سلامت سخن خواهد گفت و عبد الستار اوزمن، سردبیر مجله، برنامه این نشریه برای گسترش زبان کُردی بهعنوان زبان علمی را تشریح خواهد کرد.
پروفسور فؤاد تانهان، علی دوران توپوز، روزنامهنگار، و مسعود ایشیک نیز موضوع آسیبهای ناشی از استعمار و خشونت معرفتی را بررسی میکنند. پروفسور برهانالدین کایا و پروفسور سلچوک جاندانسایار نیز درباره روانشناسی سیاسی و سوگ اجتماعی سخنرانی خواهند کرد.
محمد امین آکتار، جاهد کرکازاک و سزگین دینچ، از حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر، تأثیر نظام قضایی بر وضعیت روانی افراد و جامعه و ارتباط آن با جستوجوی عدالت را ارزیابی میکنند.
زبان مادری و سلامت روان کودکان
پروفسور صفیه یلدیز، عبدالرحیم اوزمن و نجات کسکین درباره مشکلات روانی مهاجران و نقش فولکلور در روانشناسی مردمی سخن خواهند گفت.
رمضان پرتو، نورالدین بلتکین و هوزان ساعتچیاوغلو نیز تأثیر آموزش به زبان مادری بر رشد روانی کودکان را بررسی میکنند. سحر اورال و آزاد دیلدار، روانپزشک، درباره اهمیت گفتوگو به زبان مادری میان بیمار و درمانگر سخنرانی خواهند کرد.
سیدار اوزمن و سیابند اصلان از اعضای هیئت تحریریه مجله «Psychology Kurdî»، سخنان افتتاحیه و معرفی برنامه را بر عهده دارند و زلال جوشکون، برفین گولر، دیلان کوچ، سودا اوراک، گونش کان و احمد اوزل نیز مدیریت نشستها را انجام خواهند داد.
هیئت تحریریه «Psychology Kurdî» اعلام کرده است شرکت در این سمپوزیوم برای تمام علاقهمندان آزاد است. برگزارکنندگان هدف از این برنامه را فراهمکردن فضایی برای گفتوگو درباره زخمهای اجتماعی و بررسی راههای بهبود فردی و جمعی عنوان کردهاند.
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