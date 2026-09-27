مصرف گاز مایع در کردستان ۲۶ درصد کاهش یافت

سرویس کردستان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان از مصرف ۲ هزار و ۷۵۰ تن گاز مایع در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: مصرف این فرآورده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد کاهش داشته است.

به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: این میزان گاز مایع از طریق هشت باب تأسیسات گاز مایع در نواحی ۹گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان توزیع و مصرف شده است.

وی اجرای طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع را یکی از عوامل کاهش مصرف این فرآورده در استان عنوان کرد و افزود: این طرح با هدف ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان، تحقق دولت الکترونیک و رعایت حقوق مصرف کنندگان اجرا شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان ادامه داد: در حال حاضر ۱۳۰ نمایندگی توزیع گاز مایع در استان فعال است و حدود سه هزار خانوار در مناطق مختلف کردستان از گاز مایع به عنوان سوخت استفاده می کنند.

حمه حسنی با اشاره به همکاری مسئولان و عاملان توزیع گاز مایع در استان، اظهار کرد: با برنامه ریزی و نظارت انجام شده، گاز مایع مورد نیاز بخش های مختلف مصرفی به صورت مطلوب تأمین و توزیع می شود و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

وی نصب انشعابات جدید گاز طبیعی، اجرای طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع و نظارت بر روند توزیع را از دیگر عوامل مؤثر در کاهش مصرف این فرآورده در استان دانست.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان همچنین از مصرف کنندگان و واحدهای تولیدی، کشاورزی و سایر اصناف دارای مجوز فعالیت از سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه های مربوط خواست برای دریافت سهمیه گاز مایع یارانه ای در سامانه درخواست فرآورده های نفتی ثبت نام کنند.

وی افزود: متقاضیان واجد شرایط می توانند برای ثبت درخواست و دریافت سهمیه گاز مایع یارانه ای به سامانه درخواست فرآورده های نفتی به نشانی newtejaratasan.niopdc.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.