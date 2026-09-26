دبیرکل انصارالله الاوفیاء: عراق، یک ایالت آمریکایی نیست
به گزارش ایسنا، به نقل از المیادین، شیخ حیدر الغراوی، دبیرکل جنبش انصارالله الاوفیاء عراق روز شنبه ضمن انتقاد از تحمیل دیکتههای آمریکا به عراق درخصوص پروازهای ایران گفت عراق جزو ایالتهای ایالات متحده نیست و فرودگاههایش متعلق به وزارت خزانهداری آمریکا نیست.
وی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس از فشارها و مداخلات آمریکا در امور داخلی عراق انتقاد کرد و گفت عراق یک «ایالت آمریکایی» نیست و فرودگاههای آن نیز متعلق به وزارت خزانهداری آمریکا نیست.
تجمعهای مردمی در استان بصره عراق در اعتراض به تصمیمات مرتبط با تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و محدودیت پروازها میان عراق و ایران برگزار شد.
برگزارکنندگان این تجمعها، اجرای این تصمیمات را در راستای خواستههای آمریکا دانسته و خواستار مخالفت دولت عراق با آن شدند.
این تجمعها در حالی برگزار شده است که موضوع محدودیت پروازها میان عراق و ایران با واکنش برخی جریانها و شخصیتهای سیاسی عراقی نیز مواجه شده است.
نمایندگان مجلس بصره نیز گفتند: ما جمعآوری امضا برای تشکیل جلسه پارلمان با حضور نخستوزیر، وزیر حمل و نقل و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری را آغاز کردهایم.
نمایندگان مجلس بصره در پارلمان به دولت ۴۸ ساعت فرصت دادند تا در مورد موضوع بستن فرودگاهها به روی پروازهای ایرانی موضعگیری کند.
جمعیت معترض حاضر در مرکز بغداد نیز شعار دادند: «اگر نمیتوانید به موصل برسید، بگذارید با ما بجنگد!» جمعیت حاضر در مرکز بغداد در تجمعی با شعارهایی نظیر «نه، نه به محاصره!» ممنوعیت پرواز با جمهوری اسلامی را رد و تصمیمات دولتی را که با فشار آمریکا همسو هستند، محکوم کردند.
«هادی العامری»، دبیرکل سازمان بدر عراق در مراسم دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفیالدین در بغداد، تصمیم آمریکا درباره محدودیت اخیر پروازهای ایران را محکوم کرد.
العامری گفت: «ما محاصره ظالمانه ایران از سوی آمریکا، به ویژه محاصره اخیر علیه پروازهای هوایی را به شدت محکوم میکنیم.»
وی تصریح کرد: «از دولت عراق میخواهیم در برابر این تصمیم تسلیم نشود. دولت عراق باید به خواست مردم این کشور پاسخ داده و از اجرای این تصمیم ناعادلانه خودداری کند.»
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