به گزارش کردپرس به نقل از «آوینه»، سعد معن، رئیس دستگاه اطلاعرسانی امنیتی عراق، در گفتوگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که روند تحویل پایگاهها و مقرهای ائتلاف بینالمللی به ارتش عراق به پایان رسیده و در حال حاضر هیچ پایگاه نظامی یا نیروی رزمی خارجی در خاک عراق حضور ندارد.
سعد معن همچنین گفت: پس از ۳۰ سپتامبر، هیچ نیروی رزمی یا نیروی آموزشی وابسته به ائتلاف بینالمللی در عراق باقی نخواهد ماند.
وی با اشاره به آمادگی کامل دستگاههای امنیتی عراق برای حفاظت از حاکمیت این کشور، اظهار کرد که عراق برای تأمین امنیت و حاکمیت سرزمینی خود نیازی به اتکا به پایگاههای نظامی خارجی ندارد.
رئیس دستگاه اطلاعرسانی امنیتی عراق همچنین گفت که روابط بغداد با اعضای ائتلاف بینالمللی پس از خروج نیروهای این ائتلاف، به همکاریهای امنیتی دوجانبه تغییر خواهد کرد.
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