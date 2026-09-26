سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که علی فالح زیدی، رئیس شورای وزیران عراق، با طرف آمریکایی درباره تداوم ارسال محموله‌های نقدی دلار به عراق به توافق رسیده است و یک محموله جدید دلار طی روزهای آینده وارد این کشور خواهد شد.

به گزارش کردپرس به نقل از دراومیدیا، حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد که یکی از نتایج سفر علی فالح زیدی، نخست وزیر عراق، به آمریکا، دستیابی به توافق درباره ادامه ارسال محموله‌های نقدی دلار به عراق بوده است.

وی گفت این محموله‌ها با هدف تأمین نیازهای مشروع عراق به ارز خارجی ارسال خواهند شد و محموله جدیدی از دلار نقدی طی روزهای آینده وارد عراق می‌شود.

عبودی افزود که این توافق در چارچوب پیشرفت‌هایی حاصل شده که عراق در زمینه تقویت نظام نظارت بر توزیع دلار، ساماندهی نحوه استفاده از ارز خارجی و جلوگیری از سوءاستفاده از آن به دست آورده است.

سخنگوی دولت عراق همچنین گفت توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی و ادامه حرکت تدریجی به سمت اقتصاد دیجیتال از دیگر عواملی است که در دستیابی به این توافق نقش داشته است.